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Akkuyu NGS İşçisi Menenjitten Öldü - Son Dakika
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Akkuyu NGS İşçisi Menenjitten Öldü

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu NGS inşaatında çalışan 2 işçinin ölümüyle ilgili yapılan inceleme birinin neisseria menenjitinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Vefat eden diğer işçi de ise menenjit şüphesi olduğu ancak kan tetkiklerinde bakteriyel etken tespit edilemediği belirtildi.

Akkuyu NGS İşçisi Menenjitten Öldü
17.01.2024 - 20:02,  Güncelleme: 20:11
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Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatında çalışan 2 işçinin ölümüyle ilgili yapılan inceleme birinin neisseria menenjitinden yaşamını yitirdiği belirlendi. Vefat eden diğer işçide ise menenjit şüphesi olduğu ancak kan tetkiklerinde bakteriyel etken tespit edilmediği belirtildi.

MENENJİTTEN HAYATINI KAYBETTİ

11 Ocak 2024 tarihinde, Akkuyu NGS inşaatında çalışan 2 işçi menenjit şüphesiyle Mersin'de hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerin 2'si de hayatını kaybetti. İşçilerden birinin neisseria menenjiti teşhisi ile yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer işçide menenjit şüphesi olduğu ancak kan tetkiklerinde bakteriyel etken tespit edilmediği açıklandı.

NÜKLEER SANTRAL YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Akkuyu Nükleer A.Ş'den de konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Akkuyu Nükleer A.Ş. için Akkuyu NGS projesinin uygulanmasında çalışanların sağlığının korunması ve güvenli çalışma şartlarının sağlanması önceliklidir. İnşaat sahasında sağlık normlarına ve hijyen kurallarına titizlikle uyulmakta, projede yer alan tüm alt yüklenici kuruluşlardan da bu ilkelere uymaları talep edilmektedir. Söz konusu olaya ilişkin, 11 Ocak 2024 tarihinde, Akkuyu NGS inşaatında çalışan 2 kişi menenjit şüphesiyle Mersin'de hastaneye kaldırılmıştır. Hastaneye kaldırılan kişiler ne yazık ki hayatlarını kaybetmiştir. Çalışanlardan birinin neisseria menenjiti teşhisi ile yaşamını yitirdiği saptanırken, diğer çalışanın vefatında menenjit şüphesi olsa da kan tetkiklerinde bakteriyel etken tespit edilememiştir." denildi.

Kurumun iş güvenliği ve personel koruma uzmanlarının yanı sıra sağlık çalışanlarının da gerekli denetimleri gerçekleştirdiği değinilen açıklamada, "Akkuyu NGS inşaat sahasında ve saha çalışanlarının konakladığı kamplarda ek sağlık personeli de görevlendirilmiştir. Akkuyu NGS inşaat sahasında ve proje çalışanlarının yaşadığı kamplarda Türkiye Cumhuriyeti mevzuatının gerekliliklerine uygun olarak tüm çalışanlara temel sağlık hizmetleri sağlamak için yeterli sağlık merkezleri bulunmakta, bulaşıcı hastalık belirtileri gösteren çalışanlara ilişkin güncel bilgiler ivedilikle Türkiye Cumhuriyeti resmi kurumlarına iletilmektedir. Buna ek olarak İl Sağlık Müdürlüğü temsilcileri de sıhhi ve epidemiyolojik standartlara uygunluğu doğrulamak için Akkuyu NGS sahasında düzenli olarak denetimler gerçekleştirmektedir. Ayrıca sahada görev yapan tüm çalışanlar, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle uymaları, tıbbi maske kullanmaları ve herhangi bir rahatsızlık belirtisi durumunda derhal tıbbi yardım almaları gerektiği konusunda bilgilendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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