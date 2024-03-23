Mersin\'de iş çıkışı öldürülen gencin katili yakalandı

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Mersin'de iş çıkışı aracına aldığı şahıs tarafından öldürülen gencin katili, ölen genç ile birlikte Akkuyu Nükleer Santral inşaatında çalışan Kazakistan uyruklu bir kişi çıktı. Şüpheli jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edildi.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, önceki gün Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi Mersin- Antalya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeki otomobilin şoför koltuğunda bir şahsın hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şoför koltuğundaki kişinin Metin Sürer olduğunu ve boğazının kesilerek öldürüldüğünü belirledi.

KATİL ZANLISI OLAY YERİNE YAKIN NOKTADA YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri şüphelinin Kazakistan uyruklu Saken M. olduğunu tespit etti. Bölgedeki ekipleri arttırarak çalışmasını sürdüren jandarma, cinayet şüphelisinin yakın bir noktada olduğunu belirleyerek yakaladı.

ÖLDÜRDÜĞÜ KİŞİYLE AYNI YERDE ÇALIŞIYORMUŞ

Gözaltına alınıp jandarmada işlemleri tamamlanan Saken M., bugün sağlık kontrolünden geçirilerek 'Kasten adam öldürme' suçundan Gülnar Adliyesi'ne sevk edildi. Öldürülen gencin de cinayet zanlısı gibi Akkuyu Nükleer Santral inşaatında çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.