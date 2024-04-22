Mersin'deki Öğrenciler Akkuyu NGS İnşaat Sahasını Gezdi - Son Dakika
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Teknoloji

Mersin'deki Öğrenciler Akkuyu NGS İnşaat Sahasını Gezdi

Mersin\'deki Öğrenciler Akkuyu NGS İnşaat Sahasını Gezdi

Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaat sahasını gezen öğrenciler, iş güvenliği hakkında bilgilendirildi ve liman işleyişi hakkında bilgi aldı. Ayrıca, paletli vincin operatör koltuğuna oturdu, itfaiye biriminde acil durum müdahale yöntemleri öğrendi ve Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi'ni gezdi. Akkuyu Nükleer AŞ yetkilileri, çocukların eğitimine önem verdiklerini ve nükleer enerji hakkında bilgi vermek için bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirtti. Öğrenciler ise geziyi verimli ve bilgilendirici bulduklarını ifade etti.

22.04.2024 15:58
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Mersin'de öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasını gezdi.

Akkuyu Nükleer AŞ tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Akkuyu NGS inşaat sahasında etkinlik düzenlendi.

Silifke'nin Keben Mahallesi'ndeki okullarda eğitim gören 23 öğrenci, saha etkinliği öncesinde iş güvenliği hakkında bilgilendirildi, baret ve yelekten oluşan kişisel koruyucu ekipmanlarını giydi.

Daha sonra Akkuyu NGS'ye ekipman ve malzeme getiren gemilerin boşaltıldığı Doğu Kargo Terminali'ne geçen çocuklar, burada liman işleyişi hakkında bilgi aldı.

Gezi kapsamında her öğrenci paletli vincin operatör koltuğuna da oturdu.

İtfaiye biriminde de çocuklara, acil durumda hızlı müdahale yöntemleri anlatıldı. Yangın söndürme ekipmanlarını inceleyen çocuklar, burada senaryo gereği çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin tatbikatını da izledi.

Program kapsamında öğrenciler, Akkuyu NGS reaktörlerinin güç kaynağı ve kontrol sistemlerinin dijital ikizi olan yazılım ve donanım kompleksini içeren Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi'ni de gezdi. Öğrenciler, burada Türk mühendisler tarafından merkezin çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

"Çocuklar her şeyimizdir, geleceğimizdir"

Akkuyu Nükleer AŞ Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktör Yardımcısı Denis Radchenko, gazetecilere, Akkuyu NGS'de çocukları ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Çocuklara nükleer enerji hakkında bilgi verdiklerini belirten Radchenko, "Çocuklar her şeyimizdir, geleceğimizdir. Onların eğitimine dikkat ediyoruz ve çaba gösteriyoruz. Nükleer enerjiyle ilgili bilgilerin yaygınlaştırılması konusunda özellikle bu bölgede çocukların eğitilmesi çok önemli." diye konuştu.

Radchenko, Akkuyu Nükleer AŞ olarak bu tür eğitimlere devam edeceklerini dile getirdi.

Öğrencilerden Arif Can Bezgin, Akkuyu NGS'yi gezip bu alanda bilgilendirildiği için mutlu olduğunu ve verimli bir zaman geçirdiğini söyledi.

Öğrencilerden Kamil Küçük de nükleer santraldeki ekipmanlar hakkında bilgi aldıklarını belirterek, "Gezi verimli geçti. Herkese teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Mersin'deki Öğrenciler Akkuyu NGS İnşaat Sahasını Gezdi - Son Dakika

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