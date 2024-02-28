Akkuyu'nun ardından Türkiye'de ikinci santral Sinop'ta inşa edilecek - Son Dakika
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Dünya

Akkuyu'nun ardından Türkiye'de ikinci santral Sinop'ta inşa edilecek

Akkuyu\'nun ardından Türkiye\'de ikinci santral Sinop\'ta inşa edilecek

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ardından Türkiye'de ikinci bir nükleer santral yapacaklarını duyurdu. Lihaçev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinop'ta inşa edileceğini söylediği yeni nükleer santrale ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi." dedi.

28.02.2024 21:55  Güncelleme: 22:01
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Türkiye'ye Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ardından bir nükleer santral daha yapacaklarını ifade etti.

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması'na hitap eden Lihaçev, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi." ifadelerini kullanırken, yeni nükleer santral konusunda Türk tarafıyla çok aktif müzakereler gerçekleştiğinin altını çizdi. Lihaçev, yeni nükleer santralin büyük olasılıkla Sinop'ta inşa edileceğini söyledi.

Rusya'dan Türkiye'de inşa edilecek ikinci nükleer santral açıklaması

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNOP DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylardaki Yunanistan ziyareti dönüşü uçakta yaptığı açıklamada "Mesela bizim Sinop'ta inşa edilecek nükleer santralimizin enerjisinden Yunanistan'a da imkan tanıyabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'dan Türkiye'de inşa edilecek ikinci nükleer santral açıklaması

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye'nin yapımı devam eden ilk nükleer enerji santralidir. İdari olarak Mersin ilinin Gülnar ilçesine bağlı, en yakın yerleşim merkezi Büyükeceli beldesi olan sahada inşa edilmektedir. 27 Nisan 2023'te yakıt çubukları getirilmiş ve yapı nükleer tesis olarak anılmaya başlanmıştır.

Nükleer Santral, Mersin, Sinop, Rusya, Enerji, Teknoloji, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Dünya Akkuyu'nun ardından Türkiye'de ikinci santral Sinop'ta inşa edilecek - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hüseyin Taşkın GÜLER: Tamam da. Yüzde 75'i Rusya'nın oluyor bu santrallerin. Hiçbir zaman yüzde 25'inden fazlasını alamayacağız bu santrallerin. Nasıl bir ülke çıkarıdır anlayabilmiş değilim 11 7 Yanıtla

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SON DAKİKA: Akkuyu'nun ardından Türkiye'de ikinci santral Sinop'ta inşa edilecek - Son Dakika
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