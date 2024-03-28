Akkuyu NGS'de maaş alamayan işçiler iş bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Akkuyu NGS'de maaş alamayan işçiler iş bıraktı

Geniş Video İzle

Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki taşeron firmanın çalışanları, maaş alamadıklarını belirterek bazı bölümlerde çalışmaları durdurdu. Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu NGS inşaatında çalışan işçiler, taşeron firmanın maaş ödemediğini ileri sürerek eyleme başladı. Dün yüzlerce işçinin iş bırakmasıyla başlayan eylem nedeniyle bölgede güvenlik tedbirleri de arttırıldı. Maaşlarının yatmadığını belirten işçilerin bugün de iş bırakma eylemlerine devam ettiği öğrenildi. Daha önce de birçok kez Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki taşeron firmanın işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylemler yapmıştı.

28.03.2024 11:28  Güncelleme: 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akkuyu NGS'de maaş alamayan işçiler iş bıraktı

Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki taşeron firmanın çalışanları, maaş alamadıklarını belirterek bazı bölümlerde çalışmaları durdurdu

MERSİN - Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan, Rosatom Enerji Şirketi tarafından Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde taşeron firmanın çalışanları, maaş alamadıklarını belirterek bazı bölümlerde iş bıraktı.

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu NGS inşaatında çalışan işçiler, taşeron firmanın maaş ödemediğini ileri sürerek eyleme başladı. Dün yüzlerce işçinin iş bırakmasıyla başlayan eylem nedeniyle bölgede güvenlik tedbirleri de arttırıldı. Maaşlarının yatmadığını belirten işçilerin bugün de iş bırakma eylemlerine devam ettiği öğrenildi.

Daha önce de birçok kez Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki taşeron firmanın işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylemler yapmıştı.

Akkuyu NGS\'de maaş alamayan işçiler iş bıraktı
Kaynak: İHA

Mersin, Akkuyu, Genel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Akkuyu NGS'de maaş alamayan işçiler iş bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Tunceli'de Dilendirilen veya Çalıştırılan Çocuk Bulunmuyor
    18 Mar Tunceli'de Dilendirilen veya Çalıştırılan Çocuk Bulunmuyor

    Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan saha çalışmaları sonucunda, dilendirilen ya da çalıştırılan çocuk bulunmadığı belirtildi. İl genelinde çocuk işçi çalıştırılabilecek sektörler düzenli olarak denetlenirken, emniyet müdürlüğü, İş-Kur ve Göç İdaresi ile koordinasyon sağlanıyor. Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir, 16 yaş altı çocukların çalıştırılmasına kesinlikle izin verilmediğini ve ilde çocukların dilenmediğini ya da dilendirilmediğini belirtti.

  • Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hububat Sektörü İhracatını Artırdı
    18 Mar Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hububat Sektörü İhracatını Artırdı

    Güneydoğu Anadolu bölgesindeki hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, yılın ilk 2 ayında ihracatını yüzde 19,5 artırarak 560 milyon dolara taşıdı. Irak, Cibuti, Libya, Gana ve Togo gibi Afrika ülkeleri en büyük ihracat pazarları arasında yer aldı.

  • Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
    18 Mar Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

    Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Ayyıldız, mesajında, 109 yıl önce Çanakkale'de yedi düvele karşı verilen var oluş mücadelesinde elde edilen zaferin ardından 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe altın harflerle yazdıran aziz şehitleri ve gazileri bir kez daha minnetle yad ettiğini belirtti.

  • Kayseri'de 12 kişi uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı
    18 Mar Kayseri'de 12 kişi uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı

    Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda 12 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 29 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına karşı mücadele devam edeceği bildirildi.

  • Van'da Polis Operasyonunda Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi
    18 Mar Van'da Polis Operasyonunda Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

    Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler arasında sigara, elektronik sigara, puro, külçe altın, tarihi eser niteliğinde olan heykel ve taş objeler bulunuyor.

  • Van'da 17 kişi tutuklandı
    18 Mar Van'da 17 kişi tutuklandı

    Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 17 kişinin tutuklandığı belirtildi. Ayrıca, yapılan operasyonlarda ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, bıçak, kaçak sigara ve kaçak tüp ele geçirildiği ifade edildi.

  • Van'da polis ekipleri tarafından 3 organizatör tutuklandı
    18 Mar Van'da polis ekipleri tarafından 3 organizatör tutuklandı

    Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahısların deşifre edilmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanması amacıyla yapılan operasyonlarda 11 organizatör hakkında adli işlem yapıldı ve 3 organizatör tutuklandı.

  • Van'da 36 Kilogram Eroin Ele Geçirildi
    18 Mar Van'da 36 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

    Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 36 kilo 500 gram eroin, 60,10 gram metamfetamin ve 6,28 gram esrar ele geçirildi. 12 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

  • Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanlığına 11. kez seçildi
    18 Mar Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanlığına 11. kez seçildi

    Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda Devlet Bahçeli, 11'inci kez partisinin genel başkanlığına seçildi. Bahçeli, 27 yıldır MHP'nin başında bulunmaktadır.

  • Gökhan Zan: TİP'in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım
    18 Mar Gökhan Zan: TİP'in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım

    Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.

  • Anka Haber Ajansı 18 Mart Pazartesi Gündemi
    18 Mar Anka Haber Ajansı 18 Mart Pazartesi Gündemi

    ANKA HABER AJANSI 18 MART PAZARTESİ GÜNDEMİ

  • AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Büyüközdemir, Projelerini Tanıttı
    18 Mar AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Büyüközdemir, Projelerini Tanıttı

    AK Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Büyüközdemir, Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında bölgenin ihtiyaçlarına ve acil çözüm bekleyen sorunlara eğileceklerini belirtti. Büyüközdemir, Safranbolu'ya dair projelerini hayata geçirmek istediğini ve hizmet etmeyi umut ettiğini ifade etti.


12:06 ABD’li heyet Türkiye’ye geliyor F-16’lar, terörle mücadele ve ABD’nin YPG desteği görüşülecek ABD'li heyet Türkiye'ye geliyor! F-16'lar, terörle mücadele ve ABD'nin YPG desteği görüşülecek
12:04 CHP lideri Özel’den iddialı çıkış: Bu 5 büyükşehri alacağız CHP lideri Özel'den iddialı çıkış: Bu 5 büyükşehri alacağız
11:35 İmamoğlu mu Kurum mu Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı “Avantajlı“ görüyor İmamoğlu mu Kurum mu? Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı "Avantajlı" görüyor
11:30 Rusya’yı kana bulayan saldırıyla ilgili çarpıcı detay Alanda bulunan 100’e yakın insan kayıp Rusya'yı kana bulayan saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Alanda bulunan 100'e yakın insan kayıp
09:35 BDDK’dan yeni Seçil Erzan kararı: Yazışmalar ve tapeler tek tek yeniden incelenecek BDDK'dan yeni Seçil Erzan kararı: Yazışmalar ve tapeler tek tek yeniden incelenecek
12:13 Dilan Polat’ın kayınvalidesi ’’bir milyoncu’’ oldu Dilan Polat'ın kayınvalidesi ''bir milyoncu'' oldu
11:41 Marilyn Monroe ve Hugh Hefner’in yakınındaki mezar açık artırmayla satışa çıkıyor Marilyn Monroe ve Hugh Hefner'in yakınındaki mezar açık artırmayla satışa çıkıyor
11:34 Bambaşka biri olmuş Mesut Özil’in son halini görenlerin ağzı açıkta kaldı Bambaşka biri olmuş! Mesut Özil'in son halini görenlerin ağzı açıkta kaldı
10:40 Kadıköy’deki maç günlerce konuşulmuştu Fenerbahçe’nin ligden çekilme ihtimaline İbrahim Üzülmez’den net yorum Kadıköy'deki maç günlerce konuşulmuştu! Fenerbahçe'nin ligden çekilme ihtimaline İbrahim Üzülmez'den net yorum
10:21 Yargıtay başkanlık seçimi 10. tura kaldı Yargıtay başkanlık seçimi 10. tura kaldı
10:00 Parkta çocuğuyle ilgilenirken altınlarını çaldırdı Parkta çocuğuyle ilgilenirken altınlarını çaldırdı
09:57 Endonezya’dan radikal karar Hızla bataklığa çöken başkent Cakarta’yı adaya taşıyorlar Endonezya'dan radikal karar! Hızla bataklığa çöken başkent Cakarta'yı adaya taşıyorlar
09:19 Çakarları sökülen muhtar adayı sessizliğini bozdu: Bizi yıpratmaya kalktılar Çakarları sökülen muhtar adayı sessizliğini bozdu: Bizi yıpratmaya kalktılar
08:23 YSK duyurdu: 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesi durumunda yeni seçimler 2 Haziran Pazar günü yapılacak YSK duyurdu: 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesi durumunda yeni seçimler 2 Haziran Pazar günü yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 13:01:17. #1.12#
SON DAKİKA: Akkuyu NGS'de maaş alamayan işçiler iş bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement