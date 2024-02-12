Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 1. güç ünitesi inşaatı tamamlanma aşamasında - Son Dakika
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 1. güç ünitesi inşaatı tamamlanma aşamasında

Akkuyu Nükleer Güç Santrali\'nde 1. güç ünitesi inşaatı tamamlanma aşamasında

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mersin'de bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasını ziyaret etti. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile bir araya gelen Bakan Bayraktar, 1. güç ünitesinde stator kurulumunu denetledi. Likhachev, inşaatın program dahilinde ilerlediğini ve tamamlanma oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu belirtti. Ayrıca, sahada personel yetiştirme sürecinin hızlı ilerlediği ve modern bir eğitim merkezinin hizmete açıldığı ifade edildi.

12.02.2024 15:07
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, beraberindeki heyet ile birlikte Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasını ziyaret etti. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev de bir araya gelen Bakan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında 1'inci güç ünitesinde stator kurulumu işlemini denetledi.

Saha ziyaretine ilişkin konuşan Aleksey Likhachev, "Rosatom bugün dünyadaki en büyük nükleer santral inşaat projelerinden ikisini; Türkiye'deki Akkuyu NGS'yi ve Mısır'daki El-Dabaa NGS'yi hayata geçiriyor. Akkuyu NGS sahasındaki birinci ünitede son aşamaya gelindi. Çalışmalar programa tam olarak uygun bir şekilde yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

1'İNCİ ÜNİTEDE İNŞAAT İŞLERİNİN TAMAMLANMA ORANI YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE

Rosatom Genel Müdürü Likhachev şöyle devam etti:

"1'inci ünitede inşaat işlerinin tamamlanma oranı yüzde 90'ın üzerinde. Ayrıca nükleer adanın tüm ekipmanları kuruldu. Türbin bölümünde ise statorun ve elektrik üretim sistemi tabanının kurulumu devam ediyor. Stator, nükleer güç santralinde en ağır donanım. Reaktör, nükleer güç santralinde kanı pompalayan kalbe benzetilebilir. Kan ise, santralin kasları olan türbin ve jeneratörü besler. Bu kaslar, Türkiye gibi büyük bir ülkenin toplam elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 10'unu karşılıyor olacak."

Akkuyu NGS'de personel yetiştirme sürecinin de hızlı bir şekilde ilerlediğini vurgulayan Likhachev, sahada ayrıca dünyanın en modern eğitim merkezlerinden birisinin hizmete açıldığını da sözlerine ekledi.

Ziyaret öncesinde inşaat ekipleri, turbojeneratör statorunu tasarımda öngörülen konuma kurmak için teknik açıdan karmaşık bir işlemi başarıyla gerçekleştirdi. Nükleer güç santrali ekipmanları arasında en ağır bileşen olarak bilinen yaklaşık 430 ton ağırlığında, 12 metre uzunluğunda ve 4,2 metre çapında olan turbojeneratör statoru, 1'inci Güç Ünitesinin türbin bölümünde kurulmak üzere depodan özel bir tekerlekli platform üzerinde taşındı. Ekipman, vinçsiz bir hidrolik donanım sistemi kullanılarak türbinin bulunduğu kota kaldırıldı. Kapsamlı işleme hazırlık aşamasında, türbin bölümü sıfır kot tabanı da güçlendirildi. Bu işlem için ayrıca 18 metreden yüksek özel kolonlar ve statorun kurulum yerine taşınmasına yardımcı olan bir ray hattı da kuruldu.

Nükleer güç santrallerinin kilit bölümlerinden biri olan makine odası veya türbin bölümünde, reaktör bölümünden gelen ısıtılmış buharın enerjisi mekanik enerjiye ve ardından da turbojeneratör aracılığı ile elektriğe dönüştürülüyor. Türbin bileşenlerinin montajıyla eş zamanlı olarak, Akkuyu NGS 1. güç ünitesinin türbin bölümünde pompalar, boru hatları ve diğer ekipmanların montajı planlandığı şekilde yapılıyor.

Kaynak: DHA

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