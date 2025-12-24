Akkuyu NGS'de Çevrimiçi Açık Kapı Günü - Son Dakika
Ekonomi

Akkuyu NGS'de Çevrimiçi Açık Kapı Günü

Akkuyu NGS\'de Çevrimiçi Açık Kapı Günü
24.12.2025 15:32
Akkuyu Nükleer, 5. Açık Kapı Günü etkinliğini çevrimiçi düzenleyerek santrali tanıttı.

Akkuyu Nükleer AŞ, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çevrim içi "Açık Kapı Günü" etkinliği düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akkuyu Nükleer AŞ, Akkuyu NGS "Açık Kapı Günü" etkinliğinin 5'incisini çevrim içi düzenledi.

Bu kapsamda, Rusya'daki teknik üniversitelerde uzmanlık eğitimi alan ve işletmedeki nükleer güç santrallerinde staj deneyimi bulunan Akkuyu NGS'nin Türk mühendisleri, Açık Kapı Günü'nün anlatıcıları olarak izleyicilere ilk ünitenin ana tesislerini gösterdi.

Akkuyu Nükleer AŞ Yakıt Elemanları Sızdırmazlık Kontrol Sistemleri Uzmanı Ege Mert, nükleer santralin kalbi olan 1. ünite reaktör binası merkez salonunu izleyicilere tanıtırken, Akkuyu Nükleer AŞ Radyasyon Güvenliği Kıdemli Uzmanı Merve Şahin ise uzmanların ünitenin tüm sistemlerini yönettiği ana kumanda odasını anlattı.

Akkuyu Nükleer AŞ Arıtma Sistemleri Yönetim Uzmanı Umutcan Şahin, ısı enerjisinin elektriğe dönüştüğü makine dairesiyle ilgili, Akkuyu Nükleer AŞ Lisanslama Destek Bölümü Kıdemli Uzmanı Elif Uğur ise elektrik enerjisinin Türkiye'nin enerji sistemine aktarılacağı güç çıkış sisteminin kilit tesisi olan gaz yalıtımlı şalt tesisiyle ilgili bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Teknik Direktörü Andrey Zhukov, şunları kaydetti:

"Bugün, nükleer güç santralimizin ilk ünitesinin ana tesislerini, yakında nükleer enerjinin doğacağı ve yolculuğuna başlayacağı bölümleri görmek için eşsiz bir fırsatınız var. Bu tesisleri sizlere en iyi aktarabilecek olan kişiler, projenin gururu olan Türk nükleer mühendisler anlatacak. Ana güç ve kaynaklarımız, devreye alma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü birinci güç ünitesinde yoğunlaşıyor. Bu, santralin kademeli olarak işletmedeki bir enerji kompleksine dönüştüğü aşamadır. Her bir unsur ve her bir sistem, çok aşamalı ve titiz kontrollerden geçiyor. Akkuyu NGS'nin onlarca yıl boyunca güvenilir ve emniyetli bir şekilde elektrik üretecek olmasından biz sorumluyuz."

Açık Kapı Günü 2025 çevrimiçi etkinliği, Akkuyu Nükleer AŞ'nin Türkçe, Rusça ve İngilizce dillerinde içerik paylaştığı YouTube kanalından izlenebiliyor.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akkuyu NGS'de Çevrimiçi Açık Kapı Günü - Son Dakika

