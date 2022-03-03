Akkuyu NGS servis aracı kaza yaptı: 15 yaralı - Son Dakika
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Akkuyu NGS servis aracı kaza yaptı: 15 yaralı

03.03.2022 17:57
Akkuyu NGS servis aracı kaza yaptı: 15 yaralı

Mersin'in Gülnar ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan küçük servis otobüsünün devrilmesi sonucu 15 işçi yaralandı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan küçük servis otobüsünün devrilmesi sonucu 15 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gülnar'ın Sipahali Mahallesi'nden aldığı işçileri santral sahasına götüren küçük servis otobüsü, Büyükeceli Mahallesi'nde viraja girdiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan işçilerden 15'i yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Silifke, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Akkuyu NGS servis aracı kaza yaptı: 15 yaralı
Akkuyu NGS servis aracı kaza yaptı: 15 yaralı
Akkuyu NGS servis aracı kaza yaptı: 15 yaralı

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Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde ana ekipmanın montajı yapıldı Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde ana ekipmanın montajı yapıldı

Nükleer Güç, Mersin, Gülnar, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akkuyu NGS servis aracı kaza yaptı: 15 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akkuyu NGS servis aracı kaza yaptı: 15 yaralı - Son Dakika
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