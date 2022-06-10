AKP İzmir Milletvekili Necip Nasır'dan 42 Milyon TL'lik Ges Yatırımı

AKP İzmir Milletvekili Necip Nasır'ın sahibi olduğu Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş., İzmir'in Ödemiş ilçesinde güneş enerji santrali (GES) kurmak amacıyla çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporu almak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvurdu. 30 bin 26 metrekarelik tarım arazisinde kurulacak projenin maliyeti 42 milyon 541 bin TL.

Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri firması, Ödemiş'e bağlı Orhangazi mahallesindeki 44 bin 837 metrekarelik 0 ada, 4 parselin 30 bin 26 metrekarelik bölümüne güneş enerjisi santrali kurmak için ÇED süreci başlattı.

Mülkiyeti firmaya ait olan arazi, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda "tarım arazisi" içerisinde yer alıyor. Firmanın İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne arazi vasfının tespiti için yaptığı başvuruda, söz konusu arazi için "kuru marjinal tarım arazisi" tespiti yapıldı.

Proje kapsamında toplam 8 bin 586 adet panel ve 27 adet invertörün araziye yerleştirilmesi planlanıyor. Projenin toplam maliyeti ise 42 milyon 541 bin 600 TL.

Proje alanına en yakın yerleşim biriminin, 840 metre mesafede yer alan Orhangazi mahallesine bağlı konutlar olduğu proje dosyasında yer alıyor. Proje alanının bin 940 metre kuzeydoğusunda da Yağlar mahallesi bulunuyor.

AKP İzmir Milletvekili Necip Nasır'ın yönetim kurulu başkanı olduğu şirketin yönetim kurulu üyeleri de Nuri Nasır, Aslan Nasır ve Servet Nasır.