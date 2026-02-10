Akpınar, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Akpınar, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

10.02.2026 10:19
Rektör Akpınar, AA'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğrafları değerlendirdi.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Akpınar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M.M.T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" fotoğrafını seçen Akpınar, "Portre"de Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" isimli karesini tercih etti.

Akpınar, "Haber" kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" karesine oy verdi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Rektör, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

24 saat son dakika haber yayını
