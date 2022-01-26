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Akrabalarının silahlı saldırısına uğrayan emlakçı, taburcu edildikten 1 hafta sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika

Akrabalarının silahlı saldırısına uğrayan emlakçı, taburcu edildikten 1 hafta sonra yaşamını yitirdi

26.01.2022 20:01

Samsun'da evinin önünde akrabaları tarafından saldırıya uğrayarak vurulan ve hastaneden 1 hafta önce taburcu edilen emlakçı, kaldığı özel bakım evimde yaşamını yitirdi. Ölümüyle ilgili soruşturma başlatılan emlakçının kesin ölüm sebebi, otopsi sonucundan sonra belli olacak.

İlkadım ilçesi Kapaklı Mahallesi'nde 26 Eylül 2021 tarihinde emlakçı Yusuf Taflan (65), evinin önünde akrabaları arasındaki arazi anlaşmazlığı yüzünden silahlı saldırıya uğradı. Yusuf Taflan ve 2 çocuk annesi eşi Fatma Özenç (59) tüfek ve tabancayla açılan ateş sonucu çeşitli yerlerinden ağır yaralandı.

EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Fatma Özenç hayatını kaybederken, Yusuf Taflan ise hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili gözaltına alınan Bahadır T. (23) ve babası Aydın T. (42) çıkarıldıkları mahkeme tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

TABURCU OLDUKTAN 1 HAFTA SONRA BAKIM EVİNDE ÖLDÜ

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında bulunan emlakçı Yusuf Taflan yaklaşık bir hafta önce hastaneden taburcu oldu ve Tekkeköy ilçesinde bulunan özel bir bakım evine yerleştirildi. Yusuf Taflan bugün bakımevinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yusuf Taflan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor. Yusuf Taflan ile eşi Fatma Özenç'in resmi olarak boşandıkları ancak birlikte yaşamaya devam ettikleri öğrenildi.

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Araştırma, Otopsi, Taflan, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akrabalarının silahlı saldırısına uğrayan emlakçı, taburcu edildikten 1 hafta sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akrabalarının silahlı saldırısına uğrayan emlakçı, taburcu edildikten 1 hafta sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika
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