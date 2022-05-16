Aksa Akrilik'e Hezarfen projesinden 2 ödül - Son Dakika

2017'den bu yana 9 patent başvurusu yapan Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, Hezarfen Bursa- Yalova projesinin patent ve marka başvurusu alanlarında Yalova birincisi oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, Türk Patent ve Marka Kurumu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle hayata geçirilen "Hezarfen Bursa-Yalova" projesinde ödül kazananlar belli oldu. Aksa Akrilik, 2017'den bu yana 9 patent başvurusu yaparak Yalova birinciliğine ulaştı. Şirket ayrıca marka başvurusu sayısında da ilk sıraya yerleşti ve bu alanda da ödüle layık bulundu. Hezarfen Bursa-Yalova projesi, KOBİ'lerin inovasyon kapasitesini artırma amacıyla önem taşıyor.

"YENİLİKÇİ FİKİRLERİMİZLE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ YARATIYORUZ"

Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, Hezarfen Bursa-Yalova projesi kapsamında ödül kazanmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Sürdürülebilir değer yaratma misyonuyla tekstil sektöründe öncü rol üstlendiklerini kaydeden Taş, "Ar-Ge Merkezimizde operasyonel mükemmellik ve sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusundaki çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Rekabet üstünlüğü sağlayabilmenin ve farklılaşmanın en güçlü yolu, yenilikçi fikirlerle katma değer yaratmaktan geçiyor. Bu düşünceyle geçtiğimiz yıl Ar-Ge projelerine 43 milyon TL bütçe ayırdık. İnovatif ve sürdürülebilir çözümlerimiz sayesinde başarıya ulaştık. Tüm Aksalıları tebrik ediyorum" dedi.