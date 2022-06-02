Aksa Akrilik İSO 500'de 42. sırada - Son Dakika
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Aksa Akrilik İSO 500'de 42. sırada

02.06.2022 12:10
Aksa Akrilik İSO 500'de 42. sırada

Aksa Akrilik, İstanbul Sanayi Odası'nın "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)" araştırmasında 8 basamak birden yükselerek 42. sıraya yerleşti.

Aksa Akrilik, İstanbul Sanayi Odası'nın " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)" araştırmasında 8 basamak birden yükselerek 42. sıraya yerleşti.

Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, İstanbul Sanayi Odası'nın geleneksel "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)" araştırmasında bu yıl da ilk 50'ye girmeyi başardı. Geçen seneye göre tam 8 basamak yükselen şirket, 42. sıraya çıktı.

Aksa Akrilik, 2020'de gerçekleştirdiği 4.158.855.136 TL'lik üretimden net satış rakamını 2021'de 9.044.760.813 TL'ye yükseltti. Bu sayede 8 basamak birden yukarı çıkan Aksa Akrilik, geçen sene 50. sırada olan yerini 42. sıraya taşıdı.

2021'İ ÖNEMLİ BİR BAŞARI İVMESİYLE KAPATTIK

Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İstikrarlı ve sürdürülebilir büyüme politikamız doğrultusunda 2021'i önemli bir başarı ivmesiyle kapattık. Türkiye ve Yalova'ya ekonomi, ihracat ve istihdamda sağladığımız katkılara, bu yıl da finansal sürdürülebilirliğimizi koruyarak devam edeceğiz. Başarımızda emeği geçen ve bize değer katan Aksa ailesinin her bir ferdini kutluyorum" dedi.


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500
Aksa Akrilik İSO 500'de 42. sırada yer aldı Aksa Akrilik İSO 500'de 42. sırada yer aldı EBSO üyesi 74 sanayi kuruluşu ilk 500 içinde yer aldı EBSO üyesi 74 sanayi kuruluşu ilk 500 içinde yer aldı
Kaynak: DHA

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksa Akrilik İSO 500'de 42. sırada - Son Dakika


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