Son Dakika Haberleri: AKSA, dünyanın en büyük jeneratör fuarına ev sahipliği yapıyor
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AKSA, dünyanın en büyük jeneratör fuarına ev sahipliği yapıyor

6 saat önce

Aksa Jeneratör, ABD'de düzenlenen ve dünyanın en büyük jeneratör fuarı olan Power-Gen International'a ev sahibi olarak katılıyor.

AKSA, dünyanın en büyük jeneratör fuarına ev sahipliği yapıyor, System.String[]

Aksa Jeneratör, ABD'de düzenlenen ve dünyanın en büyük jeneratör fuarı olan Power-Gen International'a ev sahibi olarak katılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Louisiana eyaletinde üretim tesisi bulunan Aksa, aynı eyaletteki New Orleans'ta 19-21 Kasım'da düzenlenen Power-Gen International'ın son 10 yıldır ana sponsorları arasında yer alıyor.

Aksa Jeneratör, birçok farklı sektörden şirketin iletişim ağının oluşmasına katkı sağlayan fuarda, kaliteli, güvenilir ürün ve hizmetlerinin yanı sıra yenilikçi çözümlerini ziyaretçilere sunuyor.

Fuarın, 50'den fazla ülke, yaklaşık 1000 şirket ve 20 bin ziyaretçiyi bir araya getirmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Üst Yöneticisi Alper Peker, Türk markası olarak ABD'de üretim ve satış yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Fuarın ilk gününde 150 kilovatlık 139 ürün satışı gerçekleştirdik. Türk ekonomisine büyük katkı sağlayan bir şirket olarak 2012'de ABD jeneratör pazarına Louisiana eyaletinde üretim tesisi kurarak girdik. Ürettiğimiz ürünlerle ABD'de en çok tercih edilen jeneratör markası olduk ve 2019'da şirketimiz çift haneli büyüme kaydetti. Başarılarımızın devamı için aynı standartlarda üretim yapmaya devam ederken, farklı sektörlerin fuarlarına katılarak trendleri yakalama fırsatı elde ediyoruz."

Amerika Birleşik Devletleri, Aksa Jeneratör, Aksa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:44 Kaynak: AA
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