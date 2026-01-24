Aksa Enerji'de Üst Yönetim Yenilendi - Son Dakika
Ekonomi

Aksa Enerji'de Üst Yönetim Yenilendi

24.01.2026 14:04
Aksa Enerji, Naci Ağbal'ı CEO ve İcra Kurulu Başkanı olarak atadı, yönetim yapısını dönüştürüyor.

Aksa Enerji, 2030 stratejik hedefleri kurumsal yönetişim yapısını dönüştürmek amacıyla üst yönetiminde önemli bir yeniden yapılanmaya gitti. Naci Ağbal, Aksa Enerji İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su oldu.

2026 yılı sonu itibarıyla 11 ülkede 22 santral ve 4200 MW'ı aşan kurulu güce ulaşacak olan Aksa Enerji, kurumsallaşma hedefleri doğrultusunda kurumsal yönetişim yapısının dönüşümünü sağlamak amacıyla üst yönetiminde değişiklikler yaptı. Bu kapsamda, Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi Cemil Kazancı tarafından yürütülürken, Aksa Enerji İcra Kurulu Başkanlığı ve CEO'luğu görevlerine, Naci Ağbal atandı. Naci Ağbal ayrıca Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de sürdürecek. Naci Ağbal, şirketin devam eden yatırımlarının hızlı bir şekilde devreye alınmasını, global operasyonların büyümesi ve şirketin 2030 hedeflerine ulaşması için atılan adımların daha da ileri taşınmasını hedeflemektedir. Naci Ağbal yeni görevine 26 Ocak 2026 tarihinde başlayacak.

Aynı zamanda, şirketin stratejik hedeflerine daha çevik ve etkin bir yönetim organizasyonuyla ilerlemesi amacıyla İcra Kurulu da yeniden düzenlendi. Serdar Nişli İcra Kurulu Üyesi olarak görevine devam ederken; Cevdet Yalçın (CFO), Soner Yıldız (CIO) ve Senlav Güner (COO) Aksa Enerji'deki mevcut pozisyonlarına ek olarak İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

Yeni Aksa Enerji İcra Kurulu oluşturulurken, kurumsal yönetim ilkelerine uyumun artırılması ile şirketin stratejik öncelikleri çerçevesinde operasyonel etkinliği ve hızlı karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Tüm paydaşlar için sürdürülebilir değer üretmeyi odağına alan bu yeni yönetim yapısı ile Aksa Enerji'nin global rekabet gücünü daha ileri bir seviyeye taşıması hedefleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.