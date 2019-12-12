Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, AA 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, AA

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA Fotoğraf Editör Yardımcısı Erhan Sevenler, Kartoğlu'nu ziyaretinde, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları hakkında bilgi verdi.

Kartoğlu, "haber" kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırının hedefi çocuklar" ve "yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" fotoğraflarını seçti. Kartoğlu, "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Kadınlar futbolu heyecanı" adlı fotoğrafa oy verdi.

Mustafa Kartoğlu, fotoğrafın haberi yansıtmasını önemsediğini dile getirerek, "Fotoğraflarda iki şeyi önemsiyorum. İlki fotoğrafın anı yansıtması, asıl istediğimiz şey haberin kendisi orada var mı, yok mu? İkincisi de teknik olarak fotoğrafçının fotoğrafçılığını gösteren kadraj. Bu fotoğrafların çoğunda hem anı hem kadrajı gördüm. Bu da Anadolu Ajansı foto muhabirlerine şapka çıkartmak için yeterli." dedi.

Anadolu Ajansı, Akşam Gazetesi, Muhammed Said, Halil Fidan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:32 Kaynak: AA
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