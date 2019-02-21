Son Dakika Haberleri: Akşam Rutinim | Uzun Bir İş Günü Sonrası

Akşam Rutinim | Uzun Bir İş Günü Sonrası

1 saat önce

Cambly ile İngilizce: https: //goo.gl/eEjpsX Ana dili yabancı olan öğretmenlerle birebir konuşun. Cambly uygulamasını 10 dakika ücretsiz denemek için bu kodu kullanın: duyguozaslan Cambly ile ilgili deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın lütfen. İngilizce vlog çekmemi de ister misiniz?

Cambly ile İngilizce: https://goo.gl/eEjpsX Ana dili yabancı olan öğretmenlerle birebir konuşun. Cambly uygulamasını 10 dakika ücretsiz denemek için bu kodu kullanın: duyguozaslan Cambly ile ilgili deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın lütfen. İngilizce vlog çekmemi de ister misiniz?

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:05 Kaynak: Youtube

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