Hasan Dağı'na tırmanan 2 üniversite öğrencisi mahsur kaldı
Hasan Dağı'na tırmanan 2 üniversite öğrencisi mahsur kaldı

14.12.2025 20:38  Güncelleme: 21:05
Hasan Dağı'na tırmanış yapan 2 üniversite öğrencisi kayboldu. AFAD ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Aksaray'da Hasan Dağı'na tırmanış yapan 2 üniversite öğrencisi kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

Olay, akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hasan Dağı'na tırmanış yapan 2 üniversite öğrencisi yollarını kaybederek dağda mahsur kaldı.

2 ÖĞRENCİDEN HALA HABER ALINAMADI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri dağda arama kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmaları sürerken, 2 üniversite öğrencisinden hala haber alınamadığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Hasan Dağı, Acil Durum, Güvenlik, 3-sayfa, Aksaray, AFAD, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

