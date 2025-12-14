Aksaray'da Hasan Dağı'na tırmanış yapan 2 üniversite öğrencisi kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.
Olay, akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hasan Dağı'na tırmanış yapan 2 üniversite öğrencisi yollarını kaybederek dağda mahsur kaldı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri dağda arama kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmaları sürerken, 2 üniversite öğrencisinden hala haber alınamadığı bildirildi.
Son Dakika › 3-sayfa › Hasan Dağı'na tırmanan 2 üniversite öğrencisi mahsur kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?