Aksaray'da 23 bin Euroluk dolandırıcılığı polis önledi - Son Dakika

Aksaray'da dolandırıcılara para yatırmak üzere bankaya giden yaşlı adam duyarlı polis memurlarının takibi sonucu son anda işlem yapmadan engellendi.

Olay, Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 86 yaşındaki A.Ç'yi arayan telefon dolandırıcıları yaşlı adama kendilerini polis olarak tanıtarak kimlik bilgilerinin elinde olduğunu, bankada bulunan paraların risk altında olduğunu ve hemen verilecek olan hesaba para aktarılması gerektiğini söyledi.

Dolandırıldığını anlayamayan yaşlı adam telaşla evden çıkarak banka şubesine gitti. Burada banka personeli ile görüşürken bankada bulunan polis memurları yaşlı adamın telaşlı hal ve hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine yaşlı adamın yanına giderek ne yapmak istediğini soran polis memurları, verdiği cevaplar karşısında adamın dolandırılmaya çalışıldığını anladı. Polis çekilen 23 bin Euro ve 4 bin TL parayı banka yetkililerine bilgi vererek dolandırıcıların hesabına yatırılmasını engelledi. Polisin dikkati üzerine dolandırıcılık olayı önlenirken A.Ç. ifadesi alınarak bu tür olaylara karşı uyarıldı. - AKSARAY