Aksaray'da 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelli koordinasyon merkezi açıldı - Son Dakika

Aksaray'da 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelli koordinasyon merkezi açıldı

03.12.2020 17:08
Aksaray'da 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelli koordinasyon merkezi açıldı, System.String[]

Aksaray Belediyesi tarafından 12 engelli derneğinin hizmetine sunulan Engelli Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapılan törenle gerçekleştirildi.

Aksaray Belediyesi tarafından 12 engelli derneğinin hizmetine sunulan Engelli Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapılan törenle gerçekleştirildi.

Piri Mehmet Paşa Çarşısı içerisinde bulunan Engelli Koordinasyon Merkezi önünde Belediye Başkanı Evren Dinçer ve beraberindeki protokol üyeleri kurdele kesti. Protokol üyeleri Engelli Koordinasyon Merkezini gezdikten sonra toplantının yapılacağı Bilim Merkezine geçti. Aksaray Belediyesi Bilim Merkezinde İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulması ile başlayan programa, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Engelli Koordinasyon Merkezi Başkanı Bekir Kaya, Engelli Dernekleri temsilcileri ve üyeleri, kurum mülki ve idari amirleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Görme engelli Cumali Sinankılı'nın okuduğu Kur-an'ı Kerim tilaveti ile devam eden programda engelli vatandaşların programdan istifade edebilmeleri adına işaret dili tercümanı da sahnede yerini aldı. Engelli Koordinasyon Merkezine bağlı dernek üyelerinden görme engelli Efe Can Kabadayı salonda bulunan vatandaşlara ney dinletisi yaptı.

Protokol konuşmalarında engelli dernekleri adına konuşma yapan Engelli Koordinasyon Merkezi Başkanı Bekir Kaya, engelliler gününü engellilerin bir araya gelerek yaptıkları çalışmaları değerlendirdiği ve bu çalışmaları topluma sunuldukları gün olarak gördüklerini ifade etti. Başkan Kaya, Türkiye'de il ve tek olan Engelli Koordinasyon Merkezi ve engellilere verdiği destek için Belediye Başkanı Evren Dinçer'e teşekkür etti. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'yu her zaman yanlarında görmelerinin engellilere mutluluk verdiğini ifade eden Kaya, sosyal devlet anlayışı ile engellilerin sorunlarının çözüldüğünü belirtti.

Belediye Başkanı Evren Dinçer ise, "Engellilerimize fırsat eşitliği tanıma hem bizim hem hükümetimizin görevidir. Hükümetimiz engellilerimize yönelik son derece pozitif ve güzel uygulamalar yapıyorlar. Engellilerimizin merkezde ve yerelde karşılaşmış oldukları sorunlar, mevzuat takipleri, yer kiralama sorunları, sosyal hayat içerisindeki karşılaştıkları sorunları yerel yönetimler olarak nasıl karşılarız nasıl çözeriz diye istişare ettik. Fiziki imkanların geliştirilmesi daha fazla fırsat eşitliği sunulması şeklinde bir kanaat oluştu. Bu bağlamda Aksaray'ımızda bulunan Engelli Koordinasyon Merkezini şuan ki yere taşıdık. İçerisinde spor salonu, kurslar ve aktivitelerin yapılmasına olanaklar hazırladık. ve burada bir sinerji oluştu. Güzel dönüşler almaya başladık. Engelli Koordinasyon Merkezi gibi içerisinde sosyal donatı alanlarının olduğu bir Engelsiz Yaşam Merkezinin Aksaray'da bir gereklilik olduğu hasıl oldu. Bununla ilgili hemen çalışmalara başladık. Belediye Meclisimize konuyu taşıdık oradan da güzel dönüşler ve destekler aldık. Bununla ilgili proje çalışmalarını başlattık ve proje aşamasını tamamlayarak ihale aşamasına geldik. Dün itibari ile de ihalesini gerçekleştirdik. Toplamda 2 bin 500 metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek olan tesis 2 kattan oluşacak. Engelli vatandaşların hoş zaman geçirebilecekleri kendilerini geliştirebilecekleri Engelsiz Yaşam Merkezi projesi içerisinde 8 atölye bulunacak. Engelli vatandaşların atölyelerde kendilerini geliştirebilmeleri için etkinlikler düzenlenecek. Engelsiz Yaşam Merkezi içerisinde yapılması planlanan 4 derslikte düzenlenecek kurslar ile engelli vatandaşların eğitimlerine destek olunacak. Engelli vatandaşların ve ailelerinin spor yapabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri 2 adet spor salonu da tesis içerisinde hizmete sunulacak. Engellilerin bağımsız yaşam becerisine destek sağlayacak olan merkezde, seminer, tiyatro, konferans gibi toplu etkinliklerin yapılabileceği konferans salonu yer alacak. Tesis içerisinde bulunan asansörler, kapılar, duşlar, lavabolar, kafeterya, revir ve sosyal donatı alanları engelli vatandaşların tek başlarına kolaylıkla kullanabilecekleri şekilde dizayn edilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüğümüzde engellilerimiz adına çok güzel çalışmaları var onlara da teşekkür ediyorum. Yakın zamanda kimsesiz çocuklarımızın içerisinde barına bileceği bir Sevgi Evleri projemizin temel atma törenini sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Toplantımıza ve açılışımıza katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum Engellilerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutluyorum" dedi.

Vali Hamza Aydoğdu ise yaptığı konuşmada Aksaray Belediyesinin yaptığı Engelli Koordinasyon Merkezinin ve hayata geçireceği Engelsiz Yaşam Merkezinin sosyal Belediyeciliğe tam olarak örnek olacak bir hizmet olduğunu ifade etti. - AKSARAY

Aksaray'da 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelli koordinasyon merkezi açıldı
Aksaray'da 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelli koordinasyon merkezi açıldı

Dünya Engelliler Günü, Evren Dinçer, Aksaray, Engelli, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Aksaray'da 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelli koordinasyon merkezi açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Liverpool efsanesinin Başakşehir telaffuzu stüdyodakileri kırdı geçirdi Altının kilogramı 463 bin 500 liraya yükseldi Baba ve 2 oğlu, 10 gün içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti İntihara kalkışan kocasını engellemek isterken ölümüne neden oldu Borcunu ödemeyen müşterisinin evini bastı, anne ve 4 yaşındaki kızını vahşice öldürdü Exxen için yeniden çekilecek Sihirli Annem'in çocuk oyuncuları belli oldu Yakınının kazada yaralandığını gören genç çılgına döndü, ortalığı birbirine kattı Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor
Acun Ilıcalı, Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in MasterChef iddialarına çok sert çıktı: Yalan! Acun Ilıcalı, Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in MasterChef iddialarına çok sert çıktı: Yalan!         
16:51
İnşaatın 4. katından düşen tuğla ustası hayatını kaybetti İnşaatın 4. katından düşen tuğla ustası hayatını kaybetti         
16:31
Yılbaşı büyük ikramiye talihlisinin parasını 337 gün sonra alması 12 milyon lirasına mal oldu Yılbaşı büyük ikramiye talihlisinin parasını 337 gün sonra alması 12 milyon lirasına mal oldu         
16:08
Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı         
15:52
Sosyal medya üzerinden ağına düşürdüğü küçük kızı uyuşturucu verip istismar etti Sosyal medya üzerinden ağına düşürdüğü küçük kızı uyuşturucu verip istismar etti         
15:43
337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış 337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış         
15:35
Adliyeye alınmayan koronavirüs temaslısı vatandaş, ortalığı birbirine kattı Adliyeye alınmayan koronavirüs temaslısı vatandaş, ortalığı birbirine kattı         
15:32
Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü         
15:06
Kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı yakalandı! O anlar kamerada Kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı yakalandı! O anlar kamerada         
14:51
Yağmur Sarnıç'tan Yağmur Sarnıç'tan "Bekaretimi anneme inat verdim" diyen Seren Serengil'e ağza alınmayacak sözler         
14:34
9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin parasını faiziyle avukattan aldı 9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin parasını faiziyle avukattan aldı         
14:17
Son Dakika! Azerbaycan, Karabağ çatışmalarında 2 bin 783 askerini kaybetti Son Dakika! Azerbaycan, Karabağ çatışmalarında 2 bin 783 askerini kaybetti         
13:36
Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu         
11:53
Görenler gözlerine inanamıyor! Bodrumlu vatandaş 5 kilo 624 gram ağırlığında mantar buldu Görenler gözlerine inanamıyor! Bodrumlu vatandaş 5 kilo 624 gram ağırlığında mantar buldu         
11:37
Hiç gitmediği İstanbul'da, otoyol geçiş cezası yedi Hiç gitmediği İstanbul'da, otoyol geçiş cezası yedi         
11:36
Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu         
11:21
Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 17:18:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray'da 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelli koordinasyon merkezi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei