Aksaray'da 3 milyon 300 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi - Son Dakika

Aksaray'da 3 milyon 300 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlemesine yönelik çalışma kapsamında, Aksaray- Adana kara yolunda seyreden bir tırı durdurdu.
Tırda yapılan aramada 3 milyon 300 bin kaçak makaron ele geçirildi. Araç sürücüsü K.K. (29) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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