Son Dakika Haberleri: Aksaray'da 30 bin ağaç toprakla buluştu
Son Dakika Güncel Aksaray'da 30 bin ağaç toprakla buluştu

Aksaray'da 30 bin ağaç toprakla buluştu

6 saat önce

Aksaray'ın vilayet oluşunun 30'uncu yılı 30 bin ağaç dikilerek kutlandı.

Aksaray'da 30 bin ağaç toprakla buluştu, System.String[]

Aksaray'ın vilayet oluşunun 30'uncu yılı 30 bin ağaç dikilerek kutlandı.

Kılıçarslan Tepesi'nde düzenlenen ağaç dikim töreninde konuşan Vali Ali Mantı, ülke ve medeniyet olarak ağaca önem veren bir millet olduklarını söyledi.

Ağaç ve ormanın kendilerine yabancı olmadığını belirten Mantı, şöyle konuştu:

"Ama maalesef Türkiye'miz de dünya genelinin ortalamasının altında bir ağaçlandırma var. Türkiye ortalamasının altında da Aksaray var. İnşallah her birimiz elimizden geleni yaparak Aksaray'ımızı ağaçlandırmaya çalışacağız. Ağaç, insanı maddi ve manevi olarak rahatlatıyor. Bunu hep birlikte sorumluluk addedip gereğini yapmamız lazım. Gençlerimize ağaç sevgisini ve korumasını öğretmemiz lazım."

Belediye Başkanı Evren Dinçer ise Aksaray'ın vilayet oluşunun 30'uncu yıl dönümü münasebetiyle 30 bin fidan dikeceklerini ifade etti.

Dikilen ağaçları da sürekli kontrol etmek gerektiğini vurgulayan Dinçer, "Ağaçlarınızı takip edin. Bunu bir görev ve sorumluluk olarak edinin. Aksaray'ımız yeşil olarak bilinir ve alınır. İnşallah gelecek yıllarda da adına yakışır şekilde kentimizi yeşillendireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Program, Vali Mantı, Başkan Dinçer ve beraberindekilerin ağaç dikmesinin ardından son buldu.

Kılıçarslan, Ali Mantı, Türkiye, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:12 Kaynak: AA
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