Üye Girişi
Aksaray'da 5 bin fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Aksaray'da 5 bin fidan toprakla buluşturuldu

11.11.2021 17:01
Aksaray'da 5 bin fidan toprakla buluşturuldu

Milli Ağaçlandırma Günü "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Programı kapsamında Aksaray'da fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Milli Ağaçlandırma Günü "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" Programı kapsamında Aksaray'da fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Hicip Ağaçlandırma Sahası'nda gerçekleştirilen törende konuşan Vali Hamza Aydoğdu, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 5 bin fidan diktiklerini söyledi.

Ağaçların bir şehri şehir yapan en önemli değerlerden olduğunu belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Kurumlarımız, gençlerimiz, öğrencilerimizle hep birlikte ağaç diktik. Biz gittikten sonra geriye kalan sermayemiz bu fidanlarımız olacak. Modernleşmenin çok hızlı geliştiği dünyada ağaçlara, fidanlara çok ihtiyacımız var. Diktiğimiz fidanlarla geleceğe bir nefes olmak istiyoruz. Çünkü bazen hepimiz bu keşmekeş içeresinde dinlenmek istiyoruz. Onun için ağaçlar bence bizim en iyi dostlarımız. Gittikçe bu ihtiyacı daha fazla hissedebileceğiz. Aksaray'da her yıl binlerce fidan diktiğimiz zaman inşallah bundan 10-15 yıl sonra Aksaray o tarihi misyonundan aldığı ismi yeşil Aksaray'ı tekrar hak etmiş olacak. Günlerimiz hep ağaçlı olsun, fidanlı olsun, onlar gibi yeşil olsun, temiz olsun ve düzgün olsun diyorum."

Fidan dikimi programına Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, birim amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, güvenlik güçleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aksaray'da 5 bin fidan toprakla buluşturuldu
Aksaray'da 5 bin fidan toprakla buluşturuldu
Aksaray'da 5 bin fidan toprakla buluşturuldu
Aksaray'da 5 bin fidan toprakla buluşturuldu

Geleceğe Nefes, Hamza Aydoğdu, Aksaray, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da 5 bin fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe taraftarına Ali Koç'tan çarpıcı tepki: Yakışıyor mu? 16:53 Fenerbahçe taraftarına Ali Koç'tan çarpıcı tepki: Yakışıyor mu? Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı 16:38 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı Polisler son anda genç kadını ipten kurtardı 16:25 Polisler son anda genç kadını ipten kurtardı
Boğazını kestikten sonra ayağına taş bağlayıp sulama kanalına atmışlar 16:14 Boğazını kestikten sonra ayağına taş bağlayıp sulama kanalına atmışlar Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim 16:11 Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz 15:51 İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz
Beşiktaş'ın stadında facianın eşiğinden dönüldü 15:18 Beşiktaş'ın stadında facianın eşiğinden dönüldü 15:03 "İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı

Son Dakika Haberleri
16:53 Fenerbahçe taraftarına Ali Koç'tan çarpıcı tepki: Yakışıyor mu?
16:46 Son Dakika: Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı.
16:37 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı
16:31 Son Dakika: Başkan Ali Koç'tan Mesut Özil'e ikaz: Ticari ilişkilerini bırakıp sahaya dönmesi lazım
16:25 Polisler son anda genç kadını ipten kurtardı
16:23 Market zamlarını bu kez çalışanlar paylaştı! Farkı gören vatandaşların keyfi kaçacak
16:22 Dağlık Karabağ kararına tepki gösteren muhalifler, hükümet binasını bastı
16:14 Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Vitor Pereira'nın arkasındayız
16:02 Hakkında Atatürk ve Türk Bayrağı'na hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılan Orhan Pamuk'tan ilk açıklama
15:50 İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz
Ali Koç gündeme oturan seçim iddialarına son noktayı koydu: Bizim görev süremiz belli Ali Koç gündeme oturan seçim iddialarına son noktayı koydu: Bizim görev süremiz belli         
17:02
Son Dakika: Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı. Son Dakika: Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı.         
16:46
Son Dakika: Başkan Ali Koç'tan Mesut Özil'e ikaz: Ticari ilişkilerini bırakıp sahaya dönmesi lazım Son Dakika: Başkan Ali Koç'tan Mesut Özil'e ikaz: Ticari ilişkilerini bırakıp sahaya dönmesi lazım         
16:31
Market zamlarını bu kez çalışanlar paylaştı! Farkı gören vatandaşların keyfi kaçacak Market zamlarını bu kez çalışanlar paylaştı! Farkı gören vatandaşların keyfi kaçacak         
16:23
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Vitor Pereira'nın arkasındayız Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Vitor Pereira'nın arkasındayız         
16:14
Hakkında Atatürk ve Türk Bayrağı'na hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılan Orhan Pamuk'tan ilk açıklama Hakkında Atatürk ve Türk Bayrağı'na hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılan Orhan Pamuk'tan ilk açıklama         
16:03
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
Merve Boluğur, saçlarını kestirdi Merve Boluğur, saçlarını kestirdi         
15:08
EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz         
14:26
Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor         
12:19
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 17:07:38. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da 5 bin fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement