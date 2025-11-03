Aksaray'da Bıçaklama Olayı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Aksaray'da Bıçaklama Olayı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Aksaray\'da Bıçaklama Olayı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
03.11.2025 00:38
Aksaray'da bir parkta tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklanan 23 yaşındaki E.C.A., hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası şüpheli kayıplara karıştı. Yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili tahkikat başlattı.

Aksaray'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından parkta oturduğu sırada bıçaklanan bir kişi hastaneye kaldırıldı, şüpheli ise kaçarak kayıplara karıştı.

Aksaray'da Taşpazar Mahallesi Şehit Yalçın Sevindi Caddesi üzerindeki bir parkta edinilen bilgiye göre, parkta oturan E.C.A. (23) isimli şahıs parkta oturduğu sırada iddiaya göre tanımadığı bir kişi tarafından bacağından yaralandı.

NE OLDUĞUNU ANLAMADAN BIÇAKLANDI

Olayı gerçekleştiren şahıs olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, yaralı şahsı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansa alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin peşine düştü. Hastanede tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aksaray'da Bıçaklama Olayı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

SON DAKİKA: Aksaray'da Bıçaklama Olayı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
