Aksaray'da Çocuk Motosikletten Kurtarıldı

31.01.2026 17:48
Aksaray'da devrilen elektrikli motosikletten bacağı sıkışan çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Aksaray'da çocuğun kullandığı üç tekerlekli elektrikli motosiklet, viraja hızlı girilmesi sonucu yola devrildi. Sürücü çocuğun bacakları motosikletin demirleri altında kalarak sıkışırken, yardıma koşan vatandaşlar tarafından motosiklet kaldırılarak kurtarıldı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi 66. Cadde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuğun bindiği üç tekerlekli elektrikli motosiklet sokaktan caddeye çıkarken çocuk sürücünün hızla viraja girmesi sonucu kontrolden çıkarak yola devrildi. Çocuklardan biri yola savrulurken, sürücü çocuğun bacakları devrilen motosikletin altında kaldı. "Bacağım" diye bağıran çocuğun sesini duyan mahalle sakinleri koşarak geldikleri motosikletin başında çocuğu kurtarmaya çalıştı. Vatandaşlar motosikleti kaldırarak çocuğun bacağını sıkıştığı yerden kurtarırken, motosikletin devrilmesinden müdahalesine kadar tüm yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşlar tarafından kurtarıldıktan sonra bir şeyi olmadığını söyleyen çocuklar yeniden üç tekerlekli elektrikli motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

