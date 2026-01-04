Banyoda elektrikli soba yakan genç, akıma kapılarak hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Banyoda elektrikli soba yakan genç, akıma kapılarak hayatını kaybetti

Banyoda elektrikli soba yakan genç, akıma kapılarak hayatını kaybetti
04.01.2026 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, üşümemek için elektrikli soba yakan üniversite öğrencisi Yusuf Cankurtaran, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Aksaray'da girdiği banyoda üşümemek için elektrikli soba yakan üniversite öğrencisi, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

BANYODA ELEKTRİKLİ SOBA YAKTI

Olay, Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı İkizce Yaylası'nda bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Yusuf Cankurtaran, ailesiyle birlikte yaşadığı evde ısıtması olmayan banyoya elektrikli soba yakıp girdi.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Banyo yaptığı esnada sobayı kapatmak isteyen genç, sobaya dokunmasıyla birlikte elektrik akımına kapılarak olduğu yere yığıldı. Yakınları tarafından fark edilen olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde gencin hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Cankurtaran, İnceleme, 3-sayfa, Aksaray, Eskil, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Banyoda elektrikli soba yakan genç, akıma kapılarak hayatını kaybetti - Son Dakika

’’Mümkün değil’’ denilen oldu Real Madrid’den Arda için şoke eden karar ''Mümkün değil'' denilen oldu! Real Madrid'den Arda için şoke eden karar
İran’da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma İran'da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma
Görüntüler infial yaratmıştı İşte işkenceci abiye verilen ceza Görüntüler infial yaratmıştı! İşte işkenceci abiye verilen ceza
Türkiye’nin en soğuk yeri: Sıfırın altında 39,7 derece Türkiye'nin en soğuk yeri: Sıfırın altında 39,7 derece
Kömürlükte öldürülen Naime Zeybek cinayetinde sır perdesi kaldırıldı Katili en yakını çıktı Kömürlükte öldürülen Naime Zeybek cinayetinde sır perdesi kaldırıldı! Katili en yakını çıktı
78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya’da sezon açıldı, itfaiye merkezi hala yok 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya'da sezon açıldı, itfaiye merkezi hala yok

20:51
Okan Buruk iki ayrılığı açıkladı
Okan Buruk iki ayrılığı açıkladı
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
20:19
’’Prensipte anlaştık’’ diyen Çağdaş Atan, Galatasaray’dan transfer edecekleri ismi açıkladı
''Prensipte anlaştık'' diyen Çağdaş Atan, Galatasaray'dan transfer edecekleri ismi açıkladı
20:02
Güllü’nün oğlunun sabrı tükenmiş ’’Bitti’’ diyerek saat verdi
Güllü'nün oğlunun sabrı tükenmiş! ''Bitti'' diyerek saat verdi
19:35
8 gündür aranan Elif Kumal’ın cansız bedenine ulaşıldı
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı
19:29
Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi
Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 21:07:21. #7.11#
SON DAKİKA: Banyoda elektrikli soba yakan genç, akıma kapılarak hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.