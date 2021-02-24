Aksaray'da felçli hastanın otobüsten indirilip gözaltına alındığı iddiası - Son Dakika

Aksaray'da felçli hastanın otobüsten indirilip gözaltına alındığı iddiası

24.02.2021 16:22
Aksaray'da felçli hastanın otobüsten indirilip gözaltına alındığı iddiası, System.String[]

Aksaray'da felçli bir hastanın, tedavi için Erzurum'a gerçekleştirdiği yolculuk sırasında yapılan yol kontrolünde nafaka borcunun olduğu tespit edilmesi nedeniyle otobüsten indirilip gözaltına alındığı iddia edildi. Aksaray Valiliği, haberin gerçeği yansıtmadığını güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıkarıldığını açıkladı.

Aksaray'da 9 ay önce geçirdiği beyin kanaması sonucu felç geçiren ve yüzde 80 engelli raporu olan bir hastanın, şehirlerarası yolculuk yaptığı otobüste yapılan kontrolde, nafaka borcunun olduğu ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındığı iddia edildi.Olaya ilişkin inceleme yapan Aksaray Valiliği, haberin gerçeği yansıtmadığını güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıkarıldığını açıkladı.

''HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ''

Yapılan açıklamada felçli hastanın aranan şahıs olmasına rağmen gözaltı işlemi yapılmadan otobüsten alınarak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Aksaray'ın Eskil İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındığı kaydedildi.

Aksaray'da felçli hastanın otobüsten indirilip gözaltına alındığı iddiası

Konuyla ilgili açıklama yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu,

"23.02.2021 günü bazı basın yayın, internet ortamı haber yayınları ve paylaşımlarında 'Felçli hasta 'nafaka borcu' için otobüsten indirilerek gözaltına alındı' başlıklı haberle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla inceleme yapıldı. 18 Şubat 2021 günü Saat 21.30 sıralarında Aksaray- Konya karayolu Eşmekaya Karakolu önünde Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol uygulaması yapıldığı sırada; Konya istikametinden Erzurum iline gitmekte olan 25 plakalı yolcu otobüsü durdurularak araçtaki şahısların uygulama gereği kimlik kontrolü yapılmıştır. Otobüsteki yolcuların tamamına yapılan kimlik sorgulamasında E.C. adlı yolcunun aranan kişiler arasında bulunduğu, şahsın "Nafaka Hükümlerine Uymama" suçundan arandığı tespit edilmiştir.

''GÖZALTI İŞLEMİ YAPILMAMIŞTIR''

Şahıs ve yanında bulunan eşi ile yapılan görüşmede şahsın bedensel engelli (felçli) olduğu anlaşılmış, durum nöbetçi Cumhuriyet savcısına bildirilmiştir. Cumhuriyet Savcısı tarafından şahsın engelli olması nedeniyle sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmesi 19 Şubat 2021 günü Cumhuriyet Savcısı tarafından işlemlerinin yapılacağı talimatı alınmıştır. Sorgu sisteminde aranan kişiler konumunda bulunan şahıs, sağlık ekipleri tarafından Eskil Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, işlemleri Jandarma personeli refakatinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan uygulamada adli makamlarımız ve emniyet güçlerimiz, kanunlar çerçevesinde görevlerini yerine getirmiş, herhangi bir gözaltı işlemi yapılmamıştır. İlgili şahsın sağlık durumu da göz önünde bulundurularak gerekli hassasiyet sergilenerek dikkatli bir şekilde işlemleri gerçekleştirilmiştir. Önceliğimiz halkımızın can ve mal güvenliğidir" denildi.

Aksaray'da felçli hastanın otobüsten indirilip gözaltına alındığı iddiası

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da felçli hastanın otobüsten indirilip gözaltına alındığı iddiası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Giresunspor, deplasmanda Adanaspor'u 4-0 yendi ve üst üste 12. galibiyetini aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini öpücükler göndererek gösteren Murat Kurt: Onu görünce kendimden geçiyorum Gonca Vuslateri'nin faturalarını Şevket Çoruh ödemiş Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar doları ne yaptın, kime verdin?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı Vaka sayısı patlayan 10 ilde alarm durumuna geçildi! Uzmanlar 15 günlük sokağa çıkma yasağı öneriyor 6 ayaklı ve iki kuyruklu doğan köpek veterinerleri de şaşırttı: Son derece mucizevi Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda kar yağışı sonrası yaşanan olumsuzlukların videosunu izletti
Kaldırımda yatan adamı gören vatandaşlar telefona sarıldı Kaldırımda yatan adamı gören vatandaşlar telefona sarıldı         
15:46
Ücretsiz maske dağıtıldığını duyan oraya koştu, yaşanan izdihamda sosyal mesafe unutuldu Ücretsiz maske dağıtıldığını duyan oraya koştu, yaşanan izdihamda sosyal mesafe unutuldu         
15:38
Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak         
15:21
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile: Olaysın Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile: Olaysın         
15:12
Adanaspor kalecisi Goran Karacic, Giresunspor maçında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı Adanaspor kalecisi Goran Karacic, Giresunspor maçında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı         
14:27
Görenler ilk önce oyuncak bebek sandı! 4'üncü kattan düşen Beyzanur, yaşam mücadelesi veriyor Görenler ilk önce oyuncak bebek sandı! 4'üncü kattan düşen Beyzanur, yaşam mücadelesi veriyor         
13:42
Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Semiha, doğum gününde toprağa verildi Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Semiha, doğum gününde toprağa verildi         
13:02
Genç memur, ailesini görmek için geldiği memleketinde feci kazada can verdi Genç memur, ailesini görmek için geldiği memleketinde feci kazada can verdi         
12:50
Dünya'da bir ilk! Alman mahkemesinden Esed'in eski istihbaratçısına hapis cezası Dünya'da bir ilk! Alman mahkemesinden Esed'in eski istihbaratçısına hapis cezası         
12:19
Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü         
12:12
Çanakkale'de istavrit avına çıkan balıkçıların ağına 'Yılan kurdu balığı' takıldı Çanakkale'de istavrit avına çıkan balıkçıların ağına 'Yılan kurdu balığı' takıldı         
11:27
Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı         
11:23
Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil         
11:05
Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti         
10:35
Risk grubunda olduğu için KDK'ya başvuran çalışan, pandemi döneminde idari izinli sayıldı Risk grubunda olduğu için KDK'ya başvuran çalışan, pandemi döneminde idari izinli sayıldı         
09:38
Normalleşme için geri sayım başladı! Sınır 35 bin olacak, güncel rakamlara göre en şanslı iller Hakkari ve Şırnak Normalleşme için geri sayım başladı! Sınır 35 bin olacak, güncel rakamlara göre en şanslı iller Hakkari ve Şırnak         
09:35
Devlet hastanesinde skandal olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı Devlet hastanesinde skandal olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
22:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2021 16:26:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray'da felçli hastanın otobüsten indirilip gözaltına alındığı iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei