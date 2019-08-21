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Aksaray'da gurbetçi buluşması programı

1 saat önce

Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen "Gurbetçi Buluşma" programı büyük ilgi gördü.

Aksaray'da gurbetçi buluşması programı, System.String[]

Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen "Gurbetçi Buluşma" programı büyük ilgi gördü.

Bir kafede düzenlenen programa, Aksaray Valisi Ali Mantı, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti milletvekilleri İlknur İnceöz ve Cengiz Aydoğdu, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Almanya Aksaraylılar Dernek Başkanı Rasim Çetin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dinçer, burada yaptığı konuşmada, yaz aylarında gurbetçilerin Aksaray'da sıla hasreti giderdiklerini söyledi.

Gurbetçi hemşehrilerin memleketlerine olan sıla hasreti duygusunu birlikte yaşayabilmek adına birlik ve beraberliği, kaynaşmayı kuvvetlendirecek böyle bir gece düzenlediklerini belirten Dinçer, şunları kaydetti:

"Sizler şehrimize geldiğinizde şehrin eksikliklerini bizlere söylüyorsunuz, biz de belediye olarak eksiklikleri gidermek, tekrar şehrimize geldiğinizde o eksikliklerle karşılaşmamanız için çalışıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, sizlerle bir gönül bağımız bir gönül birlikteliğimiz var. Yurt dışında bizleri temsil eden gönül elçilerimiz olarak hem bizi temsil ediyor hem de oralarda yapılan icraatların bizlere aktarılması konusunda gözümüz kulağımız oluyorsunuz. Sizin fikirlerinizde bize yol gösterici nitelikte oluyor. Sizlerin şehrimize her geldiğinizde şehri daha çok gelişmiş daha çok güzelleşmiş olarak görmeniz için mücadele gece gündüz demeden çalışıyoruz."

Program yemek ikramı ve hediyelerin verilmesinin ardından son buldu.

Evren Dinçer, Ali Mantı, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:14 Kaynak: AA
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