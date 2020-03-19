Aksaray'da hasta taşıyan minibüs devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da hasta taşıyan minibüs devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da hasta taşıyan minibüs devrildi: 2 yaralı

14 dakika önce

Aksaray'da diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da hasta taşıyan minibüs devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Aksaray'da diyaliz hastalarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saatlerinde Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murtaza C. idaresindeki 68 AAK 207 plakalı özel bir şirkete ait diyaliz hasta nakil minibüsü Ilısu köyü girişinde yolun kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Diğer sürücüler tarafından fark edelin kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Çağrı merkezi tarafından olay yerine itfaiye, AFAD ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ve minibüste bulunan Şahin S. yaralandı. Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye, AFAD, sağlık ekipleri minibüste bulunan yaralıları ambulansa taşıdı. Ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:01 Kaynak: İHA

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