Aksaray'da İş Dünyası 2025 Beklentileri Düşük

24.12.2025 15:26
ATSO Başkanı Koçaş, 2025 için iş dünyasının beklentilerinin düşük olduğunu, enflasyonun düşmesi gerektiğini belirtti.

Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ahmet Koçaş, "2025 yılı iş dünyası bakımından beklentilerin altında. Zor bir yıl geçti iş dünyası için. her zaman üzerinde durduğumuz konu; enflasyon düşmeden faiz oranlarının düşmeyeceği meselesidir ve bunu her ortamda gündeme getiriyoruz. lkede bir enflasyon var. Amacımız; asgari ücretin çok daha yüksek açıklanmasından ziyade, enflasyonun düşmesi. Çünkü bugün asgari ücret yüksek de açıklansa, enflasyonun yüksek olduğu bir durumda verilen zammın hiçbir geçerliliği olmuyor" dedi.

ATSO Başkanı Ahmet Koçaş, iş dünyası açısından 2025 yılını değerlendirdi. Koçaş, şunları söyledi:

"2025 yılı iş dünyası bakımından beklentilerin altında. Zor bir yıl geçti iş dünyası için. Ama Aksaray'a hala yatırımlar gelmeye devam ediyor. Aksaray, Türkiye'nin parlayan bir yıldızı olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Tabii sadece Türkiye'nin içerisinde olan sıkıntılar değil, dünya ile de alakalı sıkıntılar var. Malum, ülkemizin çevresinde olan sıkıntılar da vardı. Tabii bunlar hep bir araya gelince ister istemez ekonomiye ciddi anlamda rahatsızlık veriyor.

"2026'nın daha iyi bir yıl olacağını düşünenlerdenim"

Bizim iş dünyası olarak her zaman üzerinde durduğumuz konu; enflasyon düşmeden faiz oranlarının düşmeyeceği meselesidir ve bunu her ortamda gündeme getiriyoruz. Bazı beklentilerimiz var, beklentilerimizi gerek Cumhurbaşkan Yardımcımızla, gerekse geçenlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ndeki toplantıda dile getirdik. Yüksek faizden yana sıkıntılıyız. Merkez Bankası faizi indiriyor ama bunun bankalara yansımadığını görüyoruz. Özellikle özel bankalarla alakalı. Bu tür sıkıntıların inşallah 2026 içerisinde çözüleceğine dair şu anda ümidimiz var. 2026'nın, 2025 yılına göre daha iyi bir yıl olacağını düşünenlerdenim.

"Enflasyonun yüksek olduğu bir durumda verilen zammın hiçbir geçerliliği olmuyor"

Ülkede bir enflasyon var. Amacımız; asgari ücretin çok daha yüksek açıklanmasından ziyade, enflasyonun düşmesi. Çünkü bugün asgari ücret yüksek de açıklansa, enflasyonun yüksek olduğu bir durumda verilen zammın hiçbir geçerliliği olmuyor. Yerinde kalsın ama enflasyon düşsün; daha güzel olacağı kanaatindeyim. Bugün 40 lira da yapsanız, 50 lira da yapsanız, iki ay sonrasında o paraların hiçbir değeri, hiçbir anlamı, hiçbir zammın hiçbir geçerliliği kalmıyor.

"İnsanlar artık cumartesi ve pazarın tamamen tatil olmasını istiyor"

Sanayide hafta sonu tatili uygulaması için girişimlerinin olduğunu kaydeden Koçaş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bunlarla ilgili anket çalışmalarımız var. Birebir telefon görüşmeleri yaptık. Çalışan esnaflarımızla, oradaki işveren esnaflarımızla, üyelerimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde kapanma talebi yönünde artı bir pozisyon olduğunu gördük. Cumartesi günü öğleden sonra sanayimizi gezdim. Gezdiğim esnada da birçok dükkanın kapalı olduğunu gördüm. Yani isteyenin tamamen kapanması gibi bir şart da yok. Ama çoğunluk bunu istiyor. Biz de dedik ki; cumartesi günü sanayimiz kapansın, esnafımız dinlensin. Randevulu sisteme insanların alışması lazım. Hatta bununla ilgili berberlerden bile bize dönüşler var. Sahaflarla alakalı da talepler var. İnsanlar artık cumartesi ve pazarın tamamen tatil olmasını istiyor. Onun için sanayinin cumartesi ve pazar günleri kapanmasından yanayım. Kapatmak istemeyen yine çalışabilir. Esnek çalışma uygulaması var. Bu geliştirilebilir. Nöbet sistemi uygulanabilir."

Kaynak: ANKA

