Aksaray'da jandarma ramazan yardım kolisi dağıttı - Son Dakika

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla 198 aileye yardım kolisi dağıttı.

Vali Hamza Aydoğdu, İl Jandarma Komutanlığı avlusunda düzenlenen törende, ramazan ayları birlik ve beraberliğin, kardeşliğin en güzel örneklerinin verildiği bir ay olduğunu söyledi.

Kentte hep birlikte güzel işlere imza attıklarını anlatan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"İnşallah bayram öncesinde 10 bin çocuğa bayramlık dağıtacağız. Üniversiteyi gurbette okuyan 6 bin öğrencimizi hazırladığımız projeyle ailelerle buluşturuyoruz. Hem çocuklarımız aile sıcaklığını yaşıyor hem de güzel hikayeler biriktiriyor. Dünyada bu kadar olumsuzluğun yayıldığı bir ortamda Aksaray'da iyilik meşalesini yakmak, vatan aşığı insanların şiarıdır. Bizler sizinle gurur duyuyoruz. Sizler Türk bayrağının dalgalandığı her yerdesiniz. Bizler geceleri evimizde rahat uyurken vatanımızı ve bayrağımızı koruyorsunuz. Çok fedakarca çalışıyorsunuz. Sizler bizim gurur kaynağımızsınız."

Yapılan duanın ardından yardım kolilerini taşıyan araçlar ailelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.