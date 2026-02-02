Aksaray'da Kaçan Uyuşturucu Sürücüsü Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Aksaray'da Kaçan Uyuşturucu Sürücüsü Yakalandı

Aksaray\'da Kaçan Uyuşturucu Sürücüsü Yakalandı
02.02.2026 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da narkotik ekipleri, dur ihtarına uymayarak kaçan sürücüyü yakaladı, araçta uyuşturucu bulundu.

Aksaray'da narkotik ekiplerinin operasyonunda 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalanırken, araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bayrambaba Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde birçok faaliyet yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri bir araçta uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan narkotik ekipleri plakası belirlenen 68 KE 909 plakalı hafif ticari aracı takibe aldı. Bir süre yapılan takipte Bayrambaba Mahallesinde araç içerisinde uyuşturucu kullanımı yapıldığı esnada yeterli delile ulaşan NSM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Operasyon esnasında polislerin geldiğini fark eden araç sürücüsü aracı çalıştırıp kaçmaya başladı. Şahısların kaçması üzerine polis ekipleri de peşine düşerek Aksaray sokaklarında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonucu araç ve içerisinde bulunan 2 şüpheli Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesi üzerinde yakalandı. Araç sürücüsü A.Y.U. ve yanında yolcu konumundaki M.O. isimli şahıs gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler haklarında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapılarak sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. Araç sürücüsüne ise 'dur' ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmek gibi maddelerden toplam 37 bin 785 lira para cezası kesildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Narkotik, Aksaray, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da Kaçan Uyuşturucu Sürücüsü Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Gelecek Partisi’nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu’nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor Gelecek Partisi'nden Epstein belgeleri açıklaması: Davutoğlu'nun adı provokasyon yaratmak için kullanılıyor
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda
Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı Önce taksiyi soymaya çalıştı, sonra kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı
Denizde erkek cesedi bulundu Kimliği belirlendi Denizde erkek cesedi bulundu! Kimliği belirlendi
85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz 85. dakikada 2-0 olan Manchester United-Fulham maçının son anlarında yaşananlar inanılmaz

16:37
Haseke’de Suriye bayrağı göndere çekildi
Haseke'de Suriye bayrağı göndere çekildi
16:36
Savunmaya duvarı ördüler Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi
Savunmaya duvarı ördüler! Süper Lig devine kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi
15:09
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu Kafası kayıp
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp
15:07
Kız öğrenci yurdundaki skandalda rekor ceza talebi
Kız öğrenci yurdundaki skandalda rekor ceza talebi
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 16:56:46. #7.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da Kaçan Uyuşturucu Sürücüsü Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.