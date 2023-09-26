Aksaray'da Kadın Komşuya Sopayla Saldırı - Son Dakika

Aksaray'da Kadın Komşuya Sopayla Saldırı

Son Güncelleme: 26.09.2023 18:37

Aksaray'da bir kadın, tartıştığı komşusuna sopayla saldırdı. Komşu kadın ise plastik su borusuyla karşılık vermek istedi ancak saldırgan su borusunu alarak kadına defalarca vurdu. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, saldırgan ise gözaltına alındı.

AKSARAY'da V.T., eşi D.T.'nin tartıştığı kadın komşusu D.D.'ye (44) sopayla saldırdı. Plastik su borusuyla karşılık veren D.D.'nin elindeki boruyu da alan V.T., bu kez de su borusuyla kadına saldırıp defalarca vurdu. O anlar ise ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5034 sokakta meydana geldi. D.T., bilinmeyen nedenle komşusu D.D. ile tartışmaya başladı. İki kadının tartışmasına D.T.'nin eşi V.T. de katıldı. Tartışmanın büyümesi üzerine V.T., komşusu kadına sopayla saldırdı. D.D. de plastik su borusuyla karşılık vermek istedi.  D.D.'nin elindeki su borusunu da alan V.T., bu kez de su borusuyla kadına saldırıp defalarca vurdu. Saldırı anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan D.D., sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, tedavisinin ardından da taburcu edildi. V.T. ve eşi D.T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Çiften D.T., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.T. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Kaynak: DHA

Plastik, Aksaray, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da Kadın Komşuya Sopayla Saldırı - Son Dakika


Son Dakika
19:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası gençlere ücretsiz internet ve Genç Kart müjdesi
19:31 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız
19:27 TFF Başkanı Büyükekşi yarı otomatik ofsayt sistemi için tarih verdi
19:11 Alanyaspor maçı sonrası sert konuşan Selahattin Baki, PFDK'ye sevk edildi
19:05 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversiteli gençlerimize telefon ve bilgisayar alımı için 5 bin 500 liraya kadar destek vereceğiz
18:45 Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek
18:36 ''İstanbul'da 7,6 deprem bekliyoruz'' diyen Naci Görür Kumburgaz ve Adalar faylarını işaret etti
18:17 Shakhtar Donetsk, Galatasaray'ı Tete transferi sebebiyle FIFA'ya şikayet etti
18:14 Peş peşe derbiler izleyeceğiz! İşte Süper Kupa maçının oynanacağı tarih
17:43 Enner Valencia: Fenerbahçe dönemi, Brezilya'ya alışmamı kolaylaştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2023 20:12:53. #1.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da Kadın Komşuya Sopayla Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement