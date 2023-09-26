Aksaray'da Kadın Komşuya Sopayla Saldırı

AKSARAY'da V.T., eşi D.T.'nin tartıştığı kadın komşusu D.D.'ye (44) sopayla saldırdı. Plastik su borusuyla karşılık veren D.D.'nin elindeki boruyu da alan V.T., bu kez de su borusuyla kadına saldırıp defalarca vurdu. O anlar ise ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5034 sokakta meydana geldi. D.T., bilinmeyen nedenle komşusu D.D. ile tartışmaya başladı. İki kadının tartışmasına D.T.'nin eşi V.T. de katıldı. Tartışmanın büyümesi üzerine V.T., komşusu kadına sopayla saldırdı. D.D. de plastik su borusuyla karşılık vermek istedi. D.D.'nin elindeki su borusunu da alan V.T., bu kez de su borusuyla kadına saldırıp defalarca vurdu. Saldırı anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan D.D., sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, tedavisinin ardından da taburcu edildi. V.T. ve eşi D.T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Çiften D.T., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.T. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı.