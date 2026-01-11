Aksaray'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aksaray'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

11.01.2026 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki aile, kömür sobasından sızan gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Durumları iyi.

AKSARAY'da ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 farklı aileden 3'ü çocuk, 9 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde Mustafa Akça (70) ve eşi Aynur Akça (69), gece geç saatte ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumu fark eden Mustafa Akça, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Akça çifti, gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ortaköy ilçesinde de Cafer Özbulduk (70), eşi Zülayha Özbulduk (58), 2 kızı ile 3 torunuda kömür sobasından sızan gazdan zehirlendi. Ailenin ihbarı üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. 3'ü çocuk, 7 kişi ambulansla Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Özbulduk ailesinin bireyleri, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Her iki ailenin bireylerinin durumlarının iyi olduğu tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
13:18
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
13:06
Hapishaneye atılan Maduro’dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
Hapishaneye atılan Maduro'dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
12:35
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
12:13
ABD’nin İran’a yönelik müdahale tehdidi İsrail’i yüksek alarm durumuna geçirdi
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi
10:37
AKOM saat verdi, İstanbul’a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 14:03:01. #7.11#
SON DAKİKA: Aksaray'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.