Aksaray\'da Karne Sevinci

Aksaray'da karne alan ikinci sınıf öğrencisi, babası tarafından çiçekle karşılandı.

Ahmet Mahmut Genç, elinde çiçekle Laleli İlkokulu bahçesinde 2. sınıfa giden kızı Eylül Su'nun karne almasını bekledi.

Eylül Su, karne aldıktan sonra gördüğü babasına sarıldı.

Ahmet Mahmut Genç, AA muhabirine, 7 yıllık tedavi sürecinin ardından çocuk sahibi olduklarını söyledi.

Kızının mutlu olmasını istediğini anlatan Genç, "Hep karne gününü hayal ederdim. Kızımı bir saattir bekliyorum. Ona baktıkça, mutlu oluyorum." dedi.