Son Dakika Haberleri: Aksaray'da minibüs devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Aksaray'da minibüs devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

39 dakika önce

AKSARAY'da sürücüsünün kontrolden çıkıp, devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da minibüs devrildi: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]
AKSARAY'da sürücüsünün kontrolden çıkıp, devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Aksaray - Konya karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Mehmet Şah Fırtına (40) yönetimindeki 12 AAD 243 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, sürücü Mehmet Şah Fırtına ile yanındaki Alaaddin Oya (45) ve Kenan Demir (54) yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Kenan Demir, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.  Sürücü Mehmet Şah Fırtına'nın da hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

 


- Aksaray
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:00 Kaynak: DHA
Mehmet Şah, Aksaray, Güncel
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