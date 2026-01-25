Aksaray\'da Motosikletli Çocukla Silahlı Saldırı

AKSARAY'da motosikletli A.K. (15), para ve sigara istediği akranı Y.K.'den (15) olumsuz cevap alınca, pompalı av tüfeğiyle başından ve sol omzundan yaraladı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Pınar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. A.K., aynı yaştaki arkadaşı A.O. ile motosikletle gezerken, yolda karşılaştıkları Y.K.'nin yanına yaklaştı. İki çocuk, iddiaya göre akranları Y.K.'den sigara ve para istedi. Y.K. de bu istediği reddedip, yoluna devam etti. Bunun üzerine motosiklet Y.K.'nin arkasından gelen iki çocuktan A.K., pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların başına ve sol omzuna isabet ettiği Y.K., yaralandı. İki saldırgan, olayın ardından motosikletle hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Y. K., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

