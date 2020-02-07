Aksaray'da OSB Şubat ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Aksaray'da OSB Şubat ayı toplantısı yapıldı

6 saat önce

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Şubat ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Ali Mantı Başkanlığında OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Belediye Başkanı Evren Dinçer ve İşadamlarının katılımı ile yapıldı.

Aksaray'da OSB Şubat ayı toplantısı yapıldı, System.String[]

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Şubat ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Ali Mantı Başkanlığında OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Belediye Başkanı Evren Dinçer ve İşadamlarının katılımı ile yapıldı.


Belediye Başkanı Evren Dinçer, gündemde yer alan konuları yönetim kurulu üyeleri ile görüştüklerini yatırımcılardan gelen talepler ile OSB'nin sorun ve ihtiyaçları ile ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti. Başkan Dinçer, yaptığı açıklamada Aksaray Organize Sanayi Bölgesinin büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini ifade etti. - AKSARAY

Evren Dinçer, Aksaray, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:57 Kaynak: İHA
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