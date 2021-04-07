Aksaray'da park kavgası kanlı bitti - Son Dakika

Aksaray'da park kavgası kanlı bitti

07.04.2021 23:24

Aksaray'da dükkan önüne araç park etme tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Aksaray'da dükkan önüne araç park etme tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi 709 Sokak'ta bulunan bir dükkanın önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dükkanda parke imalatı yaptığı esnada kapı önündeki otoparka bir aracın park etmeye çalıştığını fark eden Murat G. (40), aracını park etmemesini söylediği Mehmet Ali G. (46) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ve kavgaya dönmesi sonucu Mehmet Ali G. araçta bulundurduğu bıçağı alarak Murat G.'yi göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan şahıs kanlar içerisinde yere yığılırken, bıçaklayan şahıs hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı şahıs ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken olay yerinden kaçan şahıs ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray'da park kavgası kanlı bitti
Aksaray'da park kavgası kanlı bitti
Aksaray'da park kavgası kanlı bitti
Aksaray'da park kavgası kanlı bitti

Aksaray, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da park kavgası kanlı bitti - Son Dakika


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