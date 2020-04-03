Aksaray'da sürücü ve yolculara ateş ölçümü - Son Dakika

Aksaray'da sürücü ve yolculara ateş ölçümü

AKSARAY'da kent girişlerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan kontrol noktalarında, durdurulan araçların sürücüleri ve yanındaki yolcuların ateşleri ölçülüyor.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, uygulama noktaları oluşturuldu. Polis ve jandarma tarafından araçlar, durdurulurken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol ediliyor. Sağlık görevlileri de ateşlerini ölçtü.

Ekipler, koronavirüse karşı uyarıda da bulunarak, tedbirli olunması gerektiğini belirtti. Gıda maddesi taşıyan TIR'lar ise bekletilmeden gönderildi. Kontrol noktalarında araç kuyrukları ise zaman zaman 5 kilometreye kadar ulaşıyor. İstanbul'dan Hatay'a memleketine giden Mehmet Çolak, 'Önlemlerden çok memnunuz. İstanbul'dan buraya kadar 4 kez ateşimizi ölçtüler. Bu 5'inci uygulama noktamız. Sağlık bakanımız bizleri çok düşünüyor. Devletimizden Allah razı olsun. Gerçekten çok güzel bir uygulama." dedi.