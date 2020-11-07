Kontrolden çıktı, Ihlara Vadisi'ne düştü: 2 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıktı, Ihlara Vadisi'ne düştü: 2 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Ihlara Vadisi'ne düştü. Yaklaşık 70 metrelik vadiye düşen otomobilde ilk belirlemelere göre 2 yaralının olduğu tespit edildi. AFAD, itfaiye ve 112 ilk yardım ekipleri kurtarma çalışması başlattı.