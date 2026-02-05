Aksaray'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aksaray'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı

05.02.2026 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs, buzlanma nedeniyle evin bahçe duvarına çarptı; 14 yaralı.

AKSARAY'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün bir evin bahçe duvara çarptığı kazada, 2'si ağır, 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Gülağaç ilçesinde Camiliören köyünde meydana geldi. Niğde'nin Çiftlik ilçesinden Nevşehir Acıgöl ilçesine giden tarım işçilerini taşıyan Musa Diker (35) yönetimindeki 51 BB 493 plakalı minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yolun kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. Kazada, 2'si ağır, 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan sürücü Musa Diker, işçiler Menekşe Akalın (18), Asiye Güçlü (45), Merve Akalın (31), Dursuna Akkaya (48), Recep Akalın (36), Dudu Akkaya (36), Necati Aygün(16), Mahmut Sami Akkaya (17), Arife Yıldız (19), Semra Ceylan (36) ve Rabia Doğan (26), ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ismi öğrenilemeyen 2 kişi de Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'ÖNCE SALLANDI, SONRA DUVARA ÇARPTI'

Yaralı işçilerden Dursuna Akkaya, "Ben aracın arkasındaydım. Araç önce sallandı, sonra duvara çarptı. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Herkes bağırmaya başladı. Biz, Acıgöl ilçesine soğan işçiliği için gidiyorduk" dedi.

Arife Yıldız ise "Soğan işçiliği için giderken bir anda kaza oldu. Araçta 14 kişi vardı" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Aksaray, Ulaşım, Güncel, Bahçe, Tarım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı Eski eşinin sözleri bomba Bill Gates, Rus kızlarından hastalık mı kaptı? Eski eşinin sözleri bomba
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
MHP’den Öcalan ve Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama MHP'den Öcalan ve Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail’i vururuz İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail'i vururuz

11:22
Rixos stajyeri Burak Oğraş’ın şüpheli ölümünde baba konuştu: ’Sapıkça şeyler oluyor’ demiş kesin bir şey gördü
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü
11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
11:16
AVM’ye giden ünlü ismin zor anları Neredeyse eziliyordu
AVM'ye giden ünlü ismin zor anları! Neredeyse eziliyordu
11:10
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
10:42
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
10:19
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 11:49:41. #.0.5#
SON DAKİKA: Aksaray'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.