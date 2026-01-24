Aksaray\'da Tır Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Aksaray'da tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Rıza E. idaresindeki 68 BR 409 plakalı tır, Konya-Aksaray kara yolu Eşmekaya beldesi mevkisinde refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Rıza E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücünün cenazesi, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, tırın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
