Aksaray'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

04.02.2026 16:40
Aksaray'da kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, sağlık durumu iyi.

Aksaray'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Pınar Mahallesi Kavurmacılar Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ö. (39) idaresindeki 08 GA 360 plakalı Mitsubishi marka kamyonet ile Mehmet Ali Ç. (22) yönetimindeki 34 NN 4595 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yola savrulurken sürücüler ve yolcu konumundaki R.Ş. (31) olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaldırım üzerinde bulunan araç koltuğunun üzerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

