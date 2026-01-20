Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi - Son Dakika
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi

Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi
20.01.2026 20:49  Güncelleme: 21:42
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi
Aksaray'da 11 yaşındaki Hamza Kılıç evde ailesi tarafından başından vurulmuş halde bulundu. Kılıç'ın ağabeyi ve kuzeninin oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, tetiğe kimin dokunduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı.

Aksaray'da ağabeyi ve kuzeniyle birlikte tüfekle oynarken silahın kazara ateş alması sonucu başından vurulan Hamza Kılıç (11), hayatını kaybetti. Tetiğe kimin dokunduğunun belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

AİLESİ BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULDU

Olay, saat 13.00 sıralarında Sağlık Beldesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Ankara'da yaşayan Hamza Kılıç, birkaç gün önce yarı yıl tatili için ailesiyle birlikte anneannesinin evine geldi. Komşularını ziyaretten dönen anne ve anneanne, Hamza'yı başından yaralı halde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

AV TÜFEĞİ ATEŞ ALMIŞ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri Hamza'nın öldüğünü belirledi. Başından tüfekle vurularak öldüğü belirlenen Hamza'nın, 15 yaşındaki ağabeyi ve kuzeni B.S. (18) ile birlikte av tüfeğiyle oynarken silahın kazara ateş alması sonucu olayın meydana geldiği tespit edildi. Tetiğin kime dokunduğunu saptanması için Hamza'nın ağabeyi ve kuzeni, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Hamza'nın cansız bedeni ise otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

Jandarma, Güvenlik, Aksaray, Güncel, Çocuk, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi - Son Dakika

