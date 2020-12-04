Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, B.T. (33), M.K.Ö. (27), H.Ş. (21), A.T. (20) ve H.H.M'nin (23) uyuşturucu ticareti yaptığı ve zaman zaman il dışından uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Kent merkezinde 8 adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar eroin, sentetik kannabinoid, metamfetamin, esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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