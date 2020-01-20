Aksaray'da yavru köpekler soğukta ölüme terk edildi - Son Dakika
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Aksaray'da yavru köpekler soğukta ölüme terk edildi

6 saat önce

Aksaray'da yaklaşık 50 yavru köpek soğuk havada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boş araziye bırakıldı.

Aksaray'da yavru köpekler soğukta ölüme terk edildi, System.String[]

Aksaray'da yaklaşık 50 yavru köpek soğuk havada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boş araziye bırakıldı. Yaklaşık 5 tanesi soğuktan ölen yavru köpekler için vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.


Olay, Aksaray'ın Eskil ilçesi Böğet köyü sınırları içerisindeki bulunan Partağıcı bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Böğet Köy Muhtarı Mustafa Özkan bir vatandaşın Partağıcı bölgesinde çok sayıda yavru köpek gördüğünü bildirmesi üzerine adrese gitti. Bölgede yaklaşık 50 yavru ve 4 büyük olmak üzere 54 köpekle karşılaşan Muhtar Özkan, bölgede yaptığı incelemede 5 tane yavru köpeğinde soğuktan öldüğünü tespit etti. Ne yapacağını bilemeyen Muhtar Özkan yetkililerden yardım isterken, köpeklerin biran önce bölgeden alınarak barınağa götürülmesi gerektiğini söyledi.


Havanın çok soğuk olduğunu belirten Muhtar Özkan, "Partağıcı mevkimize yaklaşık 50 kadar köpek yavrusu bırakılmış. Burada da 5 tanesi ölmüş soğuktan. Bu hayvanları atan insanlara sesleniyorum. Vicdanlı bir insan olsalardı bunları atmazlardı. Yetkililerden şunu istiyorum. Bu yavruların buradan biran önce kaldırılıp barınaklara alınmasını istiyorum. Yoksa bu hayvanlar burada açlıktan ölmeye terk edilmiş ve ölmeye mahkum olmuşlardır" dedi.


Köy sakinlerinden Mustafa Akay ise "Buraya 50 kadar ufak yavru ve 3-5 tane de anaç köpek atılmış. Bunu vicdansızlar nasıl attılarsa bu hayvanlar burada telef oluyor. Yetkililer bunu biran önce almalı. Bu hayvanlara ne yapmamız gerekir bilmiyorum ama yetkililere sesleniyorum. Biran önce alsınlar. Yoksa bu şartlarda, bu soğukta bu hayvanlar telef olur" diye konuştu.


Köy muhtarı ve köy sakinleri hayvanlara yiyecek vererek onları hayatta tutmaya çalıştı. - AKSARAY

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:10 Kaynak: İHA
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