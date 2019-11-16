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Son dakika: Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 9'u ağır 45 yaralı
6 saat önce
Son dakika: Aksaray'da şoförün hakimiyeti kaybetmesi sonrası yolcu otobüsü devrildi. Feci kazada 1 kişi öldü, 9'u ağır olmak üzere 45 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:46 Kaynak: AA
Aksaray'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolcu otobüsü devrildi. Feci kazada 1 kişi öldü, 9'u ağır, 45 kişi yaralandı.
AKSARAY-ANKARA YOLUNDA DEVRİLDİ
Muzaffer İltaş (62) idaresindeki Mersin VİF firmasına ait 33 DK 060 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray- Ankara kara yolunun 39. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
1 ÖLÜ, 45 YARALI
Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 9'u ağır olmak üzere 45 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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