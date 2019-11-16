Son dakika: Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 9'u ağır 45 yaralı

MİKAİL AKSOY:

BEN DE KARDEŞİMİ OTOBÜS KAZASINDA KAYBETTİM MAYISIN 5 İNDE BALAYINDAN DÖNERKEN OTOBÜSÜN DEVRİLMESİ SONUCU KARDEŞİM VEFAT ETTİ COK BÜYÜK ACI ÖLENİN AİLESİ ALLAH PEYGAMBER SABRI VERSİN İNANIN ÇOK ZOR