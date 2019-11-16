Son Dakika Haberleri: Son dakika: Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 9'u ağır 45 yaralı
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Son dakika: Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 9'u ağır 45 yaralı

6 saat önce

Son dakika: Aksaray'da şoförün hakimiyeti kaybetmesi sonrası yolcu otobüsü devrildi. Feci kazada 1 kişi öldü, 9'u ağır olmak üzere 45 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Aksaray'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolcu otobüsü devrildi. Feci kazada 1 kişi öldü, 9'u ağır, 45 kişi yaralandı.

AKSARAY-ANKARA YOLUNDA DEVRİLDİ

Muzaffer İltaş (62) idaresindeki Mersin VİF firmasına ait 33 DK 060 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray- Ankara kara yolunun 39. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

1 ÖLÜ, 45 YARALI

Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 9'u ağır olmak üzere 45 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Son dakika: Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 9'u ağır 45 yaralı
Aksaray, Mersin, Ankara, 3. Sayfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:46 Kaynak: AA
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YORUMLAR (1)
  • MİKAİL AKSOY: BEN DE KARDEŞİMİ OTOBÜS KAZASINDA KAYBETTİM MAYISIN 5 İNDE BALAYINDAN DÖNERKEN OTOBÜSÜN DEVRİLMESİ SONUCU KARDEŞİM VEFAT ETTİ COK BÜYÜK ACI ÖLENİN AİLESİ ALLAH PEYGAMBER SABRI VERSİN İNANIN ÇOK ZOR Cevap Yaz 22 0 Yayından Kaldır


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