Aksaray'ın Yeni Valisi Murat Duru Göreve Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aksaray'ın Yeni Valisi Murat Duru Göreve Başladı

16.01.2026 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İÇİŞLERİ Bakanlığı kararnamesiyle Aksaray Valiliği görevine atanan Murat Duru, bugün görevine başladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı kararnamesiyle Aksaray Valiliği görevine atanan Murat Duru, bugün görevine başladı.

Çankaya Kaymakamlığı'ndan Aksaray Valiliği'ne atanan Murat Duru, valilik önünde tören mangasını selamladı ve kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek selamlaştı. Vali Duru, törenin ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Aksaray gibi tarih ve medeniyetimizin en önemli merkezlerinden biri olan, her köşesinde Anadolu Selçuklu Devleti'nden izler ve eserler barındıran güzide şehrimizin valiliği görevine şahsımı layık görmeleri sebebiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya en kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Üstlendiğim görevimin Orta Anadolu'nun kalbi olan Aksaray'ımız için hayırlara vesile olmasını Mevla'mdan niyaz ediyorum. İçerisinde barındırdığı kültürel ve tarihi mirasıyla medeniyetimizin önemli merkezlerinden biri olan, aynı zamanda eşsiz doğal güzellikleriyle ülkemizin incisi konumundaki Aksaray'da sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve şeref duyduğumu özellikle ifade etmek isterim. Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba, Tapduk Emre, Yunus Emre ve daha nice evliya ve erenin manevi iklimiyle bezenmiş 'Salihler Şehri' olarak anılan Anadolu'nun özü Aksaray'ımıza hizmet etmek; bu güzel şehrin güzel insanlarının hizmetkarı olmak benim için ayrı bir anlam ve büyük bir onur olacaktır."

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Aksaray Valiliği, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'ın Yeni Valisi Murat Duru Göreve Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Çocuklara ait müstehcen görüntü“ soruşturması 8 kişi gözaltına alındı "Çocuklara ait müstehcen görüntü" soruşturması! 8 kişi gözaltına alındı
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
Fenerbahçe’ye karşı 10 kurtarış yapmıştı Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
THY’den “Irak seferlerinin durdurulduğu“ iddialarına ilişkin açıklama THY'den "Irak seferlerinin durdurulduğu" iddialarına ilişkin açıklama
DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz

18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
18:45
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
18:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
18:29
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testleri negatif
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif
18:06
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu
Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu
18:00
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas’ın öldüğü kavga kamerada
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 19:15:26. #7.11#
SON DAKİKA: Aksaray'ın Yeni Valisi Murat Duru Göreve Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.