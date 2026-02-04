Aksaray Küçükbaş Hayvancılıkta Önemli Merkez - Son Dakika
Aksaray Küçükbaş Hayvancılıkta Önemli Merkez

04.02.2026 11:00
Aksaray, 1 milyon hayvan varlığıyla küçükbaş hayvancılıkta Türkiye'nin önemli merkezlerinden biridir.

AKSARAY Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, kentin küçükbaş yetiştiriciliğindeki yerine değinerek, " Aksaray, 1 milyon hayvan varlığıyla ülkenin önemli merkezlerinden biridir. Küçükbaş hayvancılık Türkiye için çok önemli bir sektör" dedi.

Aksaray'da nüfusun yüzde 80'i tarım ve hayvancılığa dayalı geçim sağlıyor. Hayvan yetiştiriciliğinde de küçükbaş önemli paya sahip. Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, kentin zengin ovaları ve yüksek yaylalarıyla ot kalitesinin yüksek olduğunu, bu nedenle de hayvan yetiştiriciliği şartlarını yerine getiren şehirlerden biri olduğunu söyledi.

'KÜÇÜKBAŞ FİYATLARI BÜYÜKBAŞA ORANLA GERİDE KALDI'

Aktürk, "Aksaray, 1 milyon hayvan varlığıyla ülkenin önemli merkezlerinden biridir. Küçükbaş hayvancılık Türkiye için çok önemli bir sektör. Küçükbaş fiyatları büyükbaşa oranla geride kaldı. Şu anda kuyruklu kuzunun kilosu 500 lira civarında kesiliyor. Büyükbaş, üreticinin elinden kilosu 600-650 lira civarında kesimhanede kesiliyor. Kasap tezgahlarında 800-1000 lira, restoranlarda ise 3 ila 5 bin lira arasında vatandaşlara et, kıyma veya yemek olarak satılıyor. Kuzu eti ise kasaplarda kemikli 600-650 lira civarında, kemiksiz ise 800 ile 850 bandında satılıyor. İmkanı olanlar kuzuyu kendileri canlı alıp kesmeleri ekonomik olarak daha ucuza olacaktır. Hem kendi görerek bilerek kaliteli sağlıklı hayvanı kesmiş olacaklar hem de daha ucuza et yemiş olacaklar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

